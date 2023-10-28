Saturday, 28 October 2023 11:42 GMT

بروكلى وأفوكادو وبيض.. أطعمة غنية بالكولاجين عشان وشك ينور

10/28/2023 2:36:34 PM
(MENAFN- Youm7) تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين يمكن أن يساعد جسمك على إنتاج المزيد من الكولاجين الخاص به. هو عبارة عن بروتين رئيسي يتواجد في الجلد والشعر والأظافر والمفاصل، ويساعد في الحفاظ على البشرة وشبابها. إذا كنتِ ترغبين في إضافة المزيد من الكولاجين إلى نظامك الغذائي، فإليك عشرة أطعمة غنية به، وفقًا لما ذكره موقع" Eatingwell".



البيروكلى البروكلي

يوفر كوب من البروكلي المطبوخ أو الخام جرعة يوم كامل من فيتامين C، الذي يلعب دورًا أساسيًا في بناء الكولاجين. وعلى الرغم من أن فيتامين C ضروري لتصنيع الكولاجين.

مرق عظام اللحم البقري

الأبقار أحد أفضل مصادر الكولاجين، وإذا كنت تبحثين عن المزيد من الكولاجين من النوع الأول، فإن مرق عظام اللحم البقري هو خيار جيد لأنه مصدر رائع للكولاجين.

السمك:

خاصة السمك الدهني مثل السلمون والتونة والسردين، فهي مصدر غني بالأحماض الدهنية أوميجا-3 والكولاجين.



بيض البيض


يحتوي البيض على البروتينات والأحماض الأمينية التي تعزز إنتاج الكولاجين في الجسم.

الفواكه الحمراء


مثل التوت والفراولة والكرز، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز إنتاج الكولاجين وتحمي الجلد من الأضرار.

الحمضيات


البرتقال والليمون والجريب فروت، فهي غنية بفيتامين سي الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويحمي الجلد.

البقوليات

مثل العدس والفاصوليا والحمص، فهي مصدر جيد للبروتينات والأحماض الأمينية التي تساهم في صحة الجلد والشعر.


ما_فائدة_الأفوكادو الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، ويعزز إنتاج الكولاجين ويساعد في الحفاظ على صحة الجلد.

البقوليات البحرية

مثل الجيلاتين والعشب البحري، فهي مصدر طبيعي للكولاجين ويمكن إضافتها إلى الأطعمة والمشروبات.

الخضراوات الورقية الداكنة


مثل السبانخ والكرنب، فهي تحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز إنتاج الكولاجين.







MENAFN28102023000132011024ID1107322692

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث