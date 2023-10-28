بروكلى وأفوكادو وبيض.. أطعمة غنية بالكولاجين عشان وشك ينور

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- Youm7) تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين يمكن أن يساعد جسمك على إنتاج المزيد من الكولاجين الخاص به. هو عبارة عن بروتين رئيسي يتواجد في الجلد والشعر والأظافر والمفاصل، ويساعد في الحفاظ على البشرة وشبابها. إذا كنتِ ترغبين في إضافة المزيد من الكولاجين إلى نظامك الغذائي، فإليك عشرة أطعمة غنية به، وفقًا لما ذكره موقع" Eatingwell".
البيروكلى البروكلي
يوفر كوب من البروكلي المطبوخ أو الخام جرعة يوم كامل من فيتامين C، الذي يلعب دورًا أساسيًا في بناء الكولاجين. وعلى الرغم من أن فيتامين C ضروري لتصنيع الكولاجين.
مرق عظام اللحم البقري
الأبقار أحد أفضل مصادر الكولاجين، وإذا كنت تبحثين عن المزيد من الكولاجين من النوع الأول، فإن مرق عظام اللحم البقري هو خيار جيد لأنه مصدر رائع للكولاجين.
السمك:
خاصة السمك الدهني مثل السلمون والتونة والسردين، فهي مصدر غني بالأحماض الدهنية أوميجا-3 والكولاجين.
بيض البيض
يحتوي البيض على البروتينات والأحماض الأمينية التي تعزز إنتاج الكولاجين في الجسم.
الفواكه الحمراء
مثل التوت والفراولة والكرز، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز إنتاج الكولاجين وتحمي الجلد من الأضرار.
الحمضيات
البرتقال والليمون والجريب فروت، فهي غنية بفيتامين سي الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويحمي الجلد.
البقوليات
مثل العدس والفاصوليا والحمص، فهي مصدر جيد للبروتينات والأحماض الأمينية التي تساهم في صحة الجلد والشعر.
ما_فائدة_الأفوكادو الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، ويعزز إنتاج الكولاجين ويساعد في الحفاظ على صحة الجلد.
البقوليات البحرية
مثل الجيلاتين والعشب البحري، فهي مصدر طبيعي للكولاجين ويمكن إضافتها إلى الأطعمة والمشروبات.
الخضراوات الورقية الداكنة
مثل السبانخ والكرنب، فهي تحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز إنتاج الكولاجين.
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