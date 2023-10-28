كيف تقوى شخصيتك فى العمل لتحصل على ثقة الجميع؟ 5 نصائح تساعدك

MENAFN - Youm7) كل شخص فى العمل يشعر ببعض الوقت بالكثير من الضغوط المختلفة، وقد يتعرض لكثير من المواقف المحرجة ما تجعله يقوم بردة فعل غير متوقعة، وفى نفس الوقت العمل يحتاج الشخصية القوية التي يكون من السهل عليها أخذ قرارت سريعة وصحيحة تحت الضغط، وحتى يعجب الزملاء والرئيس بتلك الشخصية، ويوجد بعض النصائح التي يمكن من خلالها الحصول على شخصية قوية بسهولة، ولمعرفة كيف يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "timesofindia".



شخصية قوية

الحياة الشخصية

لا يجب على الموظف أو الشخص الذى يريد أن يحصل على شخصية قوية، إلا يتحدث عن أي أمور شخصية له، ولا يجب التذمر من حياته الشخصية مهما يحدث، لأن التحدث في الحياة الشخصية قد تفقد الشخص تركيزه في العمل.

اكتساب المعرفة والمهاراتقم بالاستثمار في تطوير مهاراتك المهنية وزيادة معرفتك في مجال عملك. كلما كنت أكثر مطلعًا وملمًا بمجالك، كلما زادت ثقتك في قدرتك على تنفيذ المهام والتحقق من جودة العمل الذي تقدمه. لا تكن سلبيًا

يجب على الشخص مهما كانت المواقف التي يمر عليها، حتى ولو كانت صعبة، ألا يظهر عن نفسه صورة سلبية، مع الحرص على عدم مجادلة أي شخص أو التحدث معه بشكل قاسٍ، مع الحرص أن يكون الشخص أكثر قدوة وإيجابى في مكان العمل، حتى يلهم من حوله من خلال أفعاله وأفكاره وحديثه.



موظف

جوانب الشخصية

يجب على الشخص أن يحاول كل فترة أن يحسن من الجوانب السيئة التي به، ولا يحاول أن يغيرها دفعة واحدة، مع تطوير النفس ببطء، ولكن بشكل منتظم وحاسم، حتى يكون قادر على السيطرة على نفسه مما يجعله يحصل على شخصية قوية.



جوانب الشخصية

الملابس الأنيقة

لا يجب على الشخص أن يذهب إلى مكان العمل أو الذهاب إلى أجتماع رسمي، بملابس غير لائقة وغير جيدة، لأن ذلك يعطى انطباع بأن الشخص غير مهتم بالعمل، ولا يعطى له أولوية كافية له، لأن الملابس الرسمية تعطى انطباع بأن الشخص حريص على العمل بشكل احترافى، ويتحدث بشكل واثق.

ملابس مناسبة