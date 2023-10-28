مشاهير غير عرب تضامنوا مع فلسطين.. بينهم كاتبة نوبل الفرنسية

(MENAFN
- Youm7) خلال الحرب الأخيرة على فلسطين والجرائم المتتالية ضد قطاع غزة، أظهر عدد من المشاهير غير العرب تضامنًا قويًا مع الفلسطينيين وعبّروا عن رفضهم للعنف والقمع وحضّوا على وقف العنف وإنهاء الصراع.
ويُعد تضامن المشاهير الغربيين مع القضية الفلسطينية أمرًا مهمًا، حيث يمتلكون قدرة على نشر الوعي وجذب الانتباه العالمي إلى القضية، ويساعد تضامنهم في إبراز الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.
كيلاني أشلي كيلاني أشلي
كانت الفنانة الأمريكية كيلاني أشلي قد عبرت عن دعمها للقضية الفلسطينية وضد قوات الاحتلال، رافضة للمجازر التي قامت بها إسرائيل في حق الضحايا معبرة " أن الصبرموجود بداخل هؤلاء الضحايا لا يمكن أن يكون نابع إلا من إيمان حقيقي".
سيم كيرن
وكانت الصحفية الأمريكية ذات الأصل اليهودي تظهر في مقطع فيديو وهي تبكي بشدة وترفض ما تفعله إسرائيل في حق أطفال فلسطين، وتعلق على قصف مستشفى المعمداني وقالت في الفيديو "نحن نشارك في شراء القنابل".
سيم كيرن عريضة تضم أكثر من 93 شخصية فرنسية
فيما تضامنت أكثر من 93 شخصية فرنسية مع فلسطين، داعية لوقف الحرب عليها والتوقف عن قتل
الأطفال والمجازر الدموية التي قامت بها إسرائيل في حق الفلسطينيين، وذلك من خلال التوقيع على عريضة بعنوان "نداء من أجل السلام في الشرق الأوسط"، كان أبرزهم الممثلة جولييت بينوش وأسطورة كرة القدم الفرنسية إريك كانتونا، والكاتبة آني إرنو الفائزة بجائزة نوبل للآداب عام 2022.
الكاتبة آني إرنو.
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