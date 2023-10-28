مشاهير غير عرب تضامنوا مع فلسطين.. بينهم كاتبة نوبل الفرنسية

MENAFN - Youm7) خلال الحرب الأخيرة على فلسطين والجرائم المتتالية ضد قطاع غزة، أظهر عدد من المشاهير غير العرب تضامنًا قويًا مع الفلسطينيين وعبّروا عن رفضهم للعنف والقمع وحضّوا على وقف العنف وإنهاء الصراع.ويُعد تضامن المشاهير الغربيين مع القضية الفلسطينية أمرًا مهمًا، حيث يمتلكون قدرة على نشر الوعي وجذب الانتباه العالمي إلى القضية، ويساعد تضامنهم في إبراز الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.كيلاني أشلي كيلاني أشلي



كانت الفنانة الأمريكية كيلاني أشلي قد عبرت عن دعمها للقضية الفلسطينية وضد قوات الاحتلال، رافضة للمجازر التي قامت بها إسرائيل في حق الضحايا معبرة " أن الصبرموجود بداخل هؤلاء الضحايا لا يمكن أن يكون نابع إلا من إيمان حقيقي".

سيم كيرن

وكانت الصحفية الأمريكية ذات الأصل اليهودي تظهر في مقطع فيديو وهي تبكي بشدة وترفض ما تفعله إسرائيل في حق أطفال فلسطين، وتعلق على قصف مستشفى المعمداني وقالت في الفيديو "نحن نشارك في شراء القنابل".



سيم كيرن عريضة تضم أكثر من 93 شخصية فرنسية

فيما تضامنت أكثر من 93 شخصية فرنسية مع فلسطين، داعية لوقف الحرب عليها والتوقف عن قتل

الأطفال والمجازر الدموية التي قامت بها إسرائيل في حق الفلسطينيين، وذلك من خلال التوقيع على عريضة بعنوان "نداء من أجل السلام في الشرق الأوسط"، كان أبرزهم الممثلة جولييت بينوش وأسطورة كرة القدم الفرنسية إريك كانتونا، والكاتبة آني إرنو الفائزة بجائزة نوبل للآداب عام 2022.

الكاتبة آني إرنو.



