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لو حامل ومتابعة الأخبار مأثرة على نفسيتك.. نصائح لتخفيف التوتر والحزن

10/28/2023 2:36:33 PM
(MENAFN- Youm7) تعيش الحوامل فترة حساسة من حياتهن، وغالبًا ما يصبحن أكثر تأثرًا وحساسية بما يدور حولهن، ولذا يمكن أن يكون تأثير متابعة أخبار الحرب على غزة
مؤثرًا بشدة على حالتهن
النفسية، خاصة أن بعضهن تراوده أفكار ومخاوف من أن ينجبن طفلاً والعالم يكون قاسيًا عليه.
لذا، يجب على الحوامل أن يولين اهتمامًا خاصًا للحفاظ على صحتهم العقلية والجسدية. وإليكم بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الحوامل في تقليل شعورهن بالتوتر والضغط والحزن أثناء متابعة أخبار الحرب وفقًا لموقع mindbloom:



التقليل من مشاهدة الأخبار:
ينصح بتقليل وقت المشاهدة المستمرة للأخبار، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن تزيد هذه الأخبار من القلق والتوتر. حددي وقتًا محددًا لمتابعة الأخبار وتأكدي من اختيار مصادر موثوقة.



التركيز على الأمور الإيجابية:
حاولي التركيز على الأمور الإيجابية في حياتك اليومية والاهتمام بنشاطات تساعدك على الاسترخاء والترفيه. قد تشمل هذه الأنشطة القراءة، وممارسة اليوجا، والاستماع إلى الموسيقى المهدئة، والتواصل مع الأصدقاء والعائلة الذين يمكنهم تقديم الدعم العاطفي.



الاهتمام بالراحة الجسدية:
حاولي أن تحافظي على نمط حياة صحي ومتوازن. يشمل ذلك الحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة والموافقة عليها من قبل الطبيب، وتناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لك وللجنين.



التواصل والدعم العاطفي:
لا تترددي في التواصل مع الأشخاص المقربين منك ومشاركة مشاعرك ومخاوفك معهم. قد يكون لديهم القدرة على تقديم الدعم العاطفي والاستماع إليك بدون الحكم أو النصح.



البحث عن طرق للتخفيف من التوتر:

قد تساعد تقنيات التنفس العميق والتأمل والتأمل الإيجابي في تخفيف التوتر والقلق. قد تكون اليوجا والتدليك والاسترخاء العضلي التوتري أيضًا طرقًا فعالة لتهدئة العقل والجسم.














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