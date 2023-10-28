لو حامل ومتابعة الأخبار مأثرة على نفسيتك.. نصائح لتخفيف التوتر والحزن

(MENAFN
- Youm7) تعيش الحوامل فترة حساسة من حياتهن، وغالبًا ما يصبحن أكثر تأثرًا وحساسية بما يدور حولهن، ولذا يمكن أن يكون تأثير متابعة أخبار الحرب على غزة
مؤثرًا بشدة على حالتهن
النفسية، خاصة أن بعضهن تراوده أفكار ومخاوف من أن ينجبن طفلاً والعالم يكون قاسيًا عليه.
لذا، يجب على الحوامل أن يولين اهتمامًا خاصًا للحفاظ على صحتهم العقلية والجسدية. وإليكم بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الحوامل في تقليل شعورهن بالتوتر والضغط والحزن أثناء متابعة أخبار الحرب وفقًا لموقع mindbloom:
التقليل من مشاهدة الأخبار:
ينصح بتقليل وقت المشاهدة المستمرة للأخبار، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن تزيد هذه الأخبار من القلق والتوتر. حددي وقتًا محددًا لمتابعة الأخبار وتأكدي من اختيار مصادر موثوقة.
التركيز على الأمور الإيجابية:
حاولي التركيز على الأمور الإيجابية في حياتك اليومية والاهتمام بنشاطات تساعدك على الاسترخاء والترفيه. قد تشمل هذه الأنشطة القراءة، وممارسة اليوجا، والاستماع إلى الموسيقى المهدئة، والتواصل مع الأصدقاء والعائلة الذين يمكنهم تقديم الدعم العاطفي.
الاهتمام بالراحة الجسدية:
حاولي أن تحافظي على نمط حياة صحي ومتوازن. يشمل ذلك الحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة والموافقة عليها من قبل الطبيب، وتناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لك وللجنين.
التواصل والدعم العاطفي:
لا تترددي في التواصل مع الأشخاص المقربين منك ومشاركة مشاعرك ومخاوفك معهم. قد يكون لديهم القدرة على تقديم الدعم العاطفي والاستماع إليك بدون الحكم أو النصح.
البحث عن طرق للتخفيف من التوتر:
قد تساعد تقنيات التنفس العميق والتأمل والتأمل الإيجابي في تخفيف التوتر والقلق. قد تكون اليوجا والتدليك والاسترخاء العضلي التوتري أيضًا طرقًا فعالة لتهدئة العقل والجسم.
MENAFN28102023000132011024ID1107322689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.