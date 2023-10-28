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وزير التجارة يشهد بروتوكول تعاون بين غرفة الملابس وغرفة بورصة التركية

10/28/2023 2:36:31 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة
باتحاد الصناعات برتوكول تعاون مع الغرفة التجارية والصناعية فى مدينة بورصة التركية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل الدراسات و الخبرات والمعلومات ودعم مناخ الاستثمار و التدريب و تنظيم المعارض و المؤتمرات المشتركة
وتنمية العلاقات التجارية بين قطاع الملابس والمنسوجات في مصر وكذلك في تركيا.



شهد توقيع البروتوكول المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى، الذى يزور القاهرة حالياً، وذلك على هامش ملتقى و معرض الصناعة في نسخته الثانية.



وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس ، إن البروتوكول يفتح مجال للعمل المشترك مع اتحاد الغرف التجارية التركية في إقامة معارض مشتركة في البلدين وتحقيق التكامل التجاري بما يحمله اتحاد الغرف التجارية التركية من خبرات طويلة ومتراكمة في مجال التجارة والصناعة.





وأشار عبد السلام إلي أن هناك مميزات يمكن للمستثمرين الأتراك الاستفادة منها في مصر خاصة توافر العمالة بسعر أقل من تركيا وكذلك أسعار الكهرباء والغاز والطاقة وتوافر الأراضي الصناعية في مصر بأسعار أقل من تركيا وهو ما يسمح بدخول استثمارات في قطاع الملابس الجاهزة والنسيج والغزول إلي مصر ما يجعل تكاليف الاستثمار والتصنيع في مصر أقل بكثير.





ومن جانبه قال إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية و الصناعية التركية، إن وفد كبير يضم أكثر من 30 شركة تركية يزور مصر حالياً لبحث فرص الاستثمار في السوق المصري بعدد من القطاعات منها قطع غيار السيارات والملابس وماكينات التصنيع والصناعات الهندسية والإلكترونية والغزول والمنسوجات.وهو ما يؤكد رغبة الدولتين لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي و التجاري المشترك حيث نستهدف الوصول إلي حجم تبادل تجاري يصل إلي ١٥ مليار دولار سنويا.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف تدعيم
وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر ، ونستهدف 3 قطاعات الأول الملابس والمنسوجات والأقمشة والثاني قطاع السيارات والثالث قطاع الصناعات الهندسية.



وأكد حرص الحكومة المصرية والتركية على دعم وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعم القطاع الخاص في البلدين، موضحا أن الوفد التركي يسعي إلي التعاون وضخ الاستثمارات في السوق المصري في ضوء عدد كبير من المميزات في مصر.




















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