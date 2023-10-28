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رئيس الغرفة التجارية: افتتاح الرئيس السيسي للمعرض الدولي للصناعة دعما للقطاع الخاص

10/28/2023 2:36:31 PM
(MENAFN- Youm7)

أكد أيمن العشري
رئيس غرفة القاهرة التجارية أن افتتاح وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة فى نسخته الثانية، والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات يعطى قوة كبيرة لهذا الملتقى وللصناعة المصرية ويعتبر دعما حقيقيا للقطاع الخاص خاصة فى ظل هذه الظروف.



وشدد العشرى خلال مشاركته فى هذا الملتقى والمعرض الدولى على اهمية المساندة لكل القرارات السياسية التى يتخذها الرئيس السيسى خلال هذه الفترة للحفاظ على الأمن الوطنى المصرى ومساندة القضية الفلسطينية قائلا: (نحن نؤيد هذه القرارات ونقف خلف الرئيس السيسى).


وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة فى نسخته الثانية، والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، المعرض الدولى للصناعة، والمقام حاليا فى مركز المنارة للمؤتمرات.








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