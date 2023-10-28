الصناعات الغذائية: لقاءات عمل بين الشركات المشاركة بالملتقى والمعرض الدولي للصناعة

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غرفة الصناعات الغذائية

برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى فى فعاليات " الملتقى والمعرض الدولى الثانى للصناعة " الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية برعاية الرئيس السيسى ويقام فى الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وقال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الملتقى والمعرض الثانى للصناعة يعتبر خطوة جيدة لتسويق الصناعات الوطنية وتبادل الخبرات وطرح افاق النهوض بالصناعة وتوطينها وفتح مجالات للتعاون مع الشركات العربية والأجنبية المشاركة.

وأكد الجزايرلى، أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على استقدام عدد من الزوار من الدول العربية والأفريقية حيث يشهد الملتقى مشاركة عدد من الشركات التركية العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية والتى ترغب فى مقابلة نظيرتها المصرية إلى جانب وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراته بدولة ليبيا الشقيقة.

وأضاف محمود البسيونى المدير التنفيذى للغرفة، أن الغرفة خاطبت جميع الشركات أعضاء الغرفة بشأن الإعداد لعقد لقاءات عمل ثنائية مع الشركات التركية ووفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة الليبية والتى تضم 30 الف عضو فى جميع التخصصات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية، وذلك بهدف دعم تنمية الأعمال والبحث عن الشركاء التجاريين لزيادة الصادرات الغذائية وفتح أسواق تصديرية.

ويشارك بالمعرض والملتقى الثانى للصناعة أعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.



