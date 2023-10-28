أخبار الاقتصاد المصرى: تفاصيل فعاليات الملتقى السنوى للصناعة برعاية الرئيس السيسى

MENAFN - Youm7) تنوعت اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم ومن أبرزهانظم اتحاد الصناعات المصرية في النسخة الثانية اليوم السبت ، مجموعة منالفعاليات وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من28 إلى 30 أكتوبر 2023





تعرف على فعاليات الملتقى السنوى للصناعة في نسخته الثانية







نظم اتحاد الصناعات المصرية في النسخة الثانية اليوم السبت ، مجموعة من

الفعاليات وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من

28 إلى 30 أكتوبر 2023، ليكون الحضور في اليوم الاول من الساعة 2 ظهرًا حتى 7 مساءً، ويومي الاحد والاثنين 29 و30 أكتوبر من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً"، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.





يشارك في معرض هذا العام أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية و العديد من الوزارات و المؤسسات و الهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية، كما يضم المعرض 18 قطاعًا صناعيًا، بمشاركة شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية، ويضم أيضا قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية B2B.





ولعل من أبرز الصناعات المتميزة في دورة هذا العام 2023 هي: الصناعات الهندسية ومواد البناء والمعدنية والنسيجية والعقارية والكيماوية والغذائية، مع تقدم ملحوظ لصناعة معدات الكهرباء والطاقة والطاقة الشمسية كذلك صناعة إنتاج الأسمنت والحديد والمعادن.





اتحاد الصناعات: فرص استثمارية كبيرة للشركات الأجنبية في السوق المصري







قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك فرص استثمارية كبيرة في السوق المصري وهناك دعم ومساندة واضحة من الاتحاد لكافة الشركات التركية التي تسعى إلى الاستثمار بالسوق المصري.

ويتضمن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الثاني مجموعة من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية وبمشاركة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة.





وأشار السويدي خلال كلمته بالملتقى السنوي للصناعة في النسخة الثانية، إلى أن الشركات التركية في مصر تشعر بتغيرات كبيرة في السوق المصري ونحن نقدم كامل الدعم للشركات العاملة هنا او التي ستدخل مستقبلاً.





وزيرة التخطيط تلتقى المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بالكويت لبحث تعزيز سبل التعاون







التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي بالدكتور عبد الله فهد الشامي، المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي،

كريم درويش، رئيس الجهاز الإداري بالمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتور خالد زكريا مستشار الوزيرة للسياسات والإصلاحات الهيكلية





وأوضحت هالة السعيد، أن اللقاء جاء بهدف تعزيز التعاون بين المعهدين وتبادل الخبرات وإمكانيات كل منهما لدعم مختلف الأنشطة البحثية والتدريبية والمجتمعية.وتعميق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين واستفادة الدارسين من كلا المؤسستين والامكانيات المتاحه لدي معهد التخطيط المصرى والعربي





المنطقة الاقتصادية: تعاقدات 53 مشروع بالمناطق الصناعية بـ2,23 مليار دولار العام الماضي







كشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجيتها، حيث تضمن العام المالي الماضي 2022 / 2023 تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ بقيمة 3,57 مليارات دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2,23 مليار دولار، كما حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1,7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، وتم أيضاً توقيع ١١ اتفاقيات إطارية تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، مما يؤكد على أن استثمار الدولة المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأمثل لخلق تجمعات صناعية تنافسية تحقق الاكتفاء المحلي من عدد من الصناعات وتكون بوابة للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.



