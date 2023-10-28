كل ما تريد معرفته عن البورصة العقارية أول سوق لشراء حصص بالشقق والمحلات

MENAFN - Youm7) تعتزم الحكومة، إطلاق البورصة العقارية خلال الفترة القريبة المقبلة، لتمكين المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة عن البورصة العقارية.س- بداية ما هي البورصة العقارية؟ ج- سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية، ومن خلالها يمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستثمار في مشاريع عقارية عبر تحويل الأصل العقاري إلى حصص عقارية توازي وحدات مترية تمثل وثيقة ملكية قابلة للتداول.س- ما هي أهمية البورصة العقارية؟

ج- تسهم البورصة العقارية في:

1- تحفيز الاستثمار في السوق العقاري، والذي يواجه تحديًا في ارتفاع الأسعار يؤثر على رغبة المستثمرين في الشراء العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، ولذا تسهم البورصة في توفير آلية للراغبين في الاستثمار العقاري عبر تجزئة العقار إلى حصص عقارية متساوية وبقيم مالية صغيرة يسهل تداولها.

2- زيادة حجم التعاملات المالية والرسوم والأرباح المحققة من خلال تمكين المستثمرين والمطورين من التداول بسهولة وفعالية.3- زيادة الشفافية من خلال إعلان قواعد معلنة للشفافية والإفصاح تزيد من مستوى الشفافية والمعلومات المتاحة حول الصفقات العقارية، وبالتالي تحفيز المستثمرين على المشاركة بثقة أكبر في السوق.4- جذب الاستثمارات المحلية والدولية مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحقق مستهدفات الحكومة الخاصة بتصدير العقار.5- تنويع الاقتصاد من خلال إضافة أداة استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد عن طريق إضافة قطاع جديد يساهم في تحسين النمو الاقتصادي.6- التحفيز على تسجيل الملكية العقارية؛ لأن قواعد الإدراج تشترط أن يكون التعامل على العقارات المسجلة بالشهر العقاري.س- ما هي الإجراءات المطلوبة لإطلاق البورصة العقارية؟ ج- جاري العمل على إصدار قرار بإضافة نشاط تداول الحصص العقارية كنشاط جديد للمادة 27 من قانون سوق المال.- إصدار قواعد كل من مدير الاستثمار العقاري، وجماعة حملة الحصص، والعلاقة بين المقيمين العقاريين وحملة الحصص ومدير الاستثمار، والإدراج والإفصاح، والترخيص لشركات السمسرة، وقواعد التداول والتسوية والعضوية والإفصاح، وقرار الشهر بالإيداع، ووضع آلية عمل وحدة الشهر العقاري وكيفية الربط بينها وبين فروعها المختلفة.وما هو الفرق بين صناديق الاستثمار العقاري، والاستثمار العقاري المباشر؟ ج- يعني الاستثمار المباشر شراء حصة في عقار معين، والذي يمكن أن يكون أصلًا واحدًا أو محفظة أصول، وتتميز الاستثمارات المباشرة بكونها أكثر جاذبية للمشترين المؤسسين؛ لأنها عادة ما تكون ذات حجم أكبر، ويتمتع المستثمرون بقدر أكبر من التحكم في اتخاذ القرار، ويمكنهم اختيار الأصل وفقًا لمعايير مثل الموقع ونوع الأصول، والاستراتيجية بشفافية كاملة للمعلومات.ويعد سوق تداول الأنصبة العقارية من وسائل الاستثمار المباشر في العقارات حيث يتم من خلاله شراء وبيع أصول عقارية.