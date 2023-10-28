طه حسين يُناصر ناصر.. قصة محبة الزعيم وعميد الأدب العربى من الثورة إلى الرحيل

MENAFN - Youm7) علاقة وثيقة ربطت الزعيم جمال عبد الناصر بالعميد طه حسين ، رغم محاولات بعض الكتابات الإشارة إلى مضايقات تعرض لها الأخير، إلا أنه رثى الرئيس بعد رحيله وأشاد به فى مواقف ومناسبات عديدة.

عندما اندلعت ثورة يوليو كان طه حسين فى الثالثة والستين، و"ناصر" قائد الثورة 34 عاما فقط، لكنهما التقيا سريعا وربطت بينهما روابط نفسية واجتماعية، وأحلام وشعارات أطلقها حسين وآمن بها ناصر وجاهد لتنفيذها.

بين الزعيم والعميد سمات وظروف اجتماعية متشابهة.. الاثنان من بيئة صعيدية فقيرة، عانت كما عانى باقى الجنوب من رباعية الجوع والفقر والمرض والجهل؛ فلا تختلف "عزبة الكيلو" بالمنيا عن "بنى مر" فى أسيوط. وقد حارب "طه" بأفكاره وكتبه مظاهر التخلف والجهل والماضى المعطل عن التنوير والتقدم والمدنية، وقاد "ناصر" ثورة للنهضة والتنمية والعلم والحضارة. فكان التعليم قضية الرجلين؛ قال الأول إنه "كالماء والهواء"، وقرر الثانى مجانيته فى كل مراحله.

لم يخف طه حسين تأييده لثورة يوليو منذ بدايتها، وكتب عندما أُلغى النظام الملكى: "لقد شَقيت مصر بالنظام الملكى شقاءً متصلاً، وآن للمصريين أن يدركوا أن الحكم لن يكون إلا لهم، وأن الحكام لن يكونوا إلا خدما للشعب، يُنصّبهم ويرزقهم أجورهم، ويسألهم عما يفعلون". وقال فى مقال آخر: "أحب أن تكون ثورتنا حيّة، وأن تكون ثائرة، وأن يصبح المصريون فى جديد من أمرهم كلما أشرقت عليهم الشمس".

وعندما تعرض ناصر لمحاولة اغتيال من عناصر الإخوان فى "حادثة المنشية" بالإسكندرية، كتب مقالاً أدان فيه الجريمة، وأشاد بحسن تصرف الرئيس، وهاجم الجماعة. وكان يعتز بالثورة ودورها العالمى لأنها "كانت مقدمة لاستقلال شعوب مختلفة كانت خاضعة لسلطان الاستعمار الخارجى، ولسلطان الاستبداد الداخلى".

يُلاحظ أن طه حسين منذ مقالاته الأولى فى عهد الثورة، كان يوجهها مباشرة، عندما يخاطب المسؤولين، إلى جمال عبد الناصر الذى شغل منصب رئيس الوزراء، وذلك نتاج حصافته وذكائه وقد استشعر بهما أهمية الرجل ودوره المركزى. ويسرد عميد الأدب العربى مواقف بينه وبين عبد الناصر، وعلاقته به، إذ قال إنه كان على اتصال دائم معه، وكانت بينهما مودة فى غاية الرخاء، وناصر له محل فضل عليه لا ينساه، فد أهداه قلادة النيل التى كانت تُهدى فقط للملوك والرؤساء.

وأوضح أيضا أنه كلما أرسل لعبدالناصر برقية أو تحية أو تهنئة، رد عليه بخير منها، فقد كان صديقًا وأخًا حميمًا له، وكان عطوفًا على المواطنين، وهذه كلها أخلاق ما عرفناها فى الذين ينهضون بالحكم. وعند وفاة عبد الناصر فى 1970 رثاه بكلمات مؤثرة: "أبدا لم تلهث الكلمة وتترنح فى مواجهة موقف ما، مثلما حدث لها حينما صك أسماعها نبأ وفاة جمال عبد الناصر".

وهناك ثلاثة مواقف تعكس عمق العلاقة والمودة بين الزعيم والعميد: الأول عام 1958 عندما فاز طه حسين بجائزة الدولة التقديرية، وأُقيم حفل كبير حضره الرئيس وسلّمه الجائزة، فتلقاها وقال كلمة مهمة: "نحن حين نتلقى منك هذا الشرف العظيم؛ إنما نسعد لأننا نتلقاه من شخص نحبّه ونُجلّه، نتلقاه من شخص يمثل الدولة ويسدى إليها باسمها تقديرها وتكريمها. وإنى يا سيدى الرئيس لأشعر بأنك تكرمنى مرتين، تكرمنى حين تكرم أستاذى أحمد لطفى السيد، فكل تكريم للأستاذ إنما هو تكريم لتلاميذه". والموقف الثانى فى مارس 1955، فقد نشرت مجلة "روز اليوسف" خبرا مضمونه الكشف عن رد فعل الرئيس عندما علم باحتياج طه حسين لأربعة آلاف جنيه لبدء مشروع ضخم عن ترجمة الآثار الأدبية والفكرية العالمية إلى العربية، وكانت المفاجأة أن عبدالناصر لم يضع لمشروعه المبلغ المحدد، بل وضع 50 ألف جنيه تحت تصرف العميد.

وطرحت "روز اليوسف" سؤالا على المثقفين عن الكتب التى يودّون اقتراحها ضمن المشروح، وكان الدكتور محمد حسين هيكل أول المجيبين، فقال: "أترك مهمة الاختيار وأنا مطمئن غاية الاطمئنان إلى الدكتور طه حسين، فهو أديب واسع الأفق والمعرفة ويستطيع أن يعرف أى الروائع العالمية أولى بالنقل". أما المناسبة الثالثة بين ناصر والعميد، فبحسب ما نشرته الأخبار عام 1969، أرهف الدكتور طه سمعه وهو يصغى باهتمام شديد لحديث زوجته واصفةً شكل "قلادة النيل" بينما تمتد يده ببطء لتتحسّسها، وينهمر الدمع من عينيه تأثرًا.

كان الرئيس قد أرسل كبير أمناء رئاسة الجمهورية، موفدا لمنزل عميد الأدب العربى، للاستفسار عن صحته وتسليمه قلادة النيل، ومرت برهة صمت قبل أن يقول الدكتور له: "أرجو أن ترفع إلى سيادة الرئيس شكرى، وامتنانى الذى لا أستطيع أن أعبر عنه بالألفاظ، ويكفى أن قلبى يشكره". ولم يكتف العميد بالشكر الشفوى، بل أصر رغم مرضه أن يذهب إلى القصر الجمهورى بالقبة، ليعبر شخصيا عن شكره للرئيس، فالتف ببطانية وبصحبته ابنته أمينة، وقاما بزيارة القصر والتوقيع فى دفتر الزيارات بقصر القبة.