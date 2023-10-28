شاهد أول صورة فوتوغرافية للقدس.. عمرها 184 عامًا

MENAFN - Youm7) اخترع الفرنسى "لويس داجير" طريقة قديمة في التصوير الفوتوغرافي عرفت بالداجيروتايب وهى الطريقة التي سادت في التصوير بدايات القرن التاسع عشر وحتى قرب نهايته، وهى الطريقة التى استخدمها المصور الفرنسى أوجست جوبيل فيسكيه فى رحلته إلى الشرق حيث التقط أول صورة لمدينة القدس عام 1839م، ونشرت هذه الصورة عام 1842، وفقا لسجلات متحف جيتى الأمريكى.

سافر فريديريك أوجست أنطوان جوبيل فيسكيه (1806-1893) إلى الشرق بصحبة عمه الفنان الفرنسي إميل جان هوراس فيرنيه (1789-1863)، الذي كان والده وجده رسامين مشهورين أيضًا، وجاسبار بيير- فيسكيه، وجوستاف جولي دي لوتبينير (1798-1865)، المشهور بالتقاط الصور الفوتوغرافية الأولى للأكروبوليس في أثينا والأهرامات في مصر.

انطلقت المجموعة من مرسيليا في أكتوبر 1839 وبعد مالطا، وصلوا إلى جزيرة سيروس، حيث يصف جوبيل فيسكيه السوق والميناء والمطاحن والمتاجر والمقاهي التقليدية.

واصل المسافرون طريقهم إلى سانتورينى وكريت وسميرنا، ثم زاروا بعد ذلك مصر "الإسكندرية، النيل، القاهرة"، الأراضي المقدسة، سوريا، وأقاموا لفترة قصيرة في القسطنطينية.

عادت المجموعة إلى فرنسا في فبراير 1840 وكانوا يعتزمون طباعة نماذج داجيروتيب بمناظر الشرق لطبعة مهمة تحتوى على صور بهذه التقنية الجديدة، والتى نشرت فى باريس عام 1842 بعنوان "Les excursions daguerriennes""

يمتلئ كتاب جوبيل فيسكيه بالمشاهد الساحرة مع أوصاف جذابة للحياة اليومية فى الأراضي التى زارها، إلى جانب روايات عن تجاربه الشخصية تم تزويد الطبعة بمطبوعات حجرية ملونة، تتوافق مع تيار الاستشراق الذى فتن الفنانين الأوروبيين، خاصة في القرن التاسع عشر ونجح المؤلف في إثارة إعجاب قرائه من خلال الموازنة بين خطابه والصور الاستشراقية التي تزين الكتاب.

القدس



