شاهد أول صورة فوتوغرافية للقدس.. عمرها 184 عامًا

(MENAFN
- Youm7) اخترع الفرنسى "لويس داجير" طريقة قديمة في التصوير الفوتوغرافي عرفت بالداجيروتايب وهى الطريقة التي سادت في التصوير بدايات القرن التاسع عشر وحتى قرب نهايته، وهى الطريقة التى استخدمها المصور الفرنسى أوجست جوبيل فيسكيه فى رحلته إلى الشرق حيث التقط أول صورة لمدينة القدس عام 1839م، ونشرت هذه الصورة عام 1842، وفقا لسجلات متحف جيتى الأمريكى.
سافر فريديريك أوجست أنطوان جوبيل فيسكيه (1806-1893) إلى الشرق بصحبة عمه الفنان الفرنسي إميل جان هوراس فيرنيه (1789-1863)، الذي كان والده وجده رسامين مشهورين أيضًا، وجاسبار بيير- فيسكيه، وجوستاف جولي دي لوتبينير (1798-1865)، المشهور بالتقاط الصور الفوتوغرافية الأولى للأكروبوليس في أثينا والأهرامات في مصر.
انطلقت المجموعة من مرسيليا في أكتوبر 1839 وبعد مالطا، وصلوا إلى جزيرة سيروس، حيث يصف جوبيل فيسكيه السوق والميناء والمطاحن والمتاجر والمقاهي التقليدية.
واصل المسافرون طريقهم إلى سانتورينى وكريت وسميرنا، ثم زاروا بعد ذلك مصر "الإسكندرية، النيل، القاهرة"، الأراضي المقدسة، سوريا، وأقاموا لفترة قصيرة في القسطنطينية.
عادت المجموعة إلى فرنسا في فبراير 1840 وكانوا يعتزمون طباعة نماذج داجيروتيب بمناظر الشرق لطبعة مهمة تحتوى على صور بهذه التقنية الجديدة، والتى نشرت فى باريس عام 1842 بعنوان "Les excursions daguerriennes""
يمتلئ كتاب جوبيل فيسكيه بالمشاهد الساحرة مع أوصاف جذابة للحياة اليومية فى الأراضي التى زارها، إلى جانب روايات عن تجاربه الشخصية تم تزويد الطبعة بمطبوعات حجرية ملونة، تتوافق مع تيار الاستشراق الذى فتن الفنانين الأوروبيين، خاصة في القرن التاسع عشر ونجح المؤلف في إثارة إعجاب قرائه من خلال الموازنة بين خطابه والصور الاستشراقية التي تزين الكتاب.
القدس
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