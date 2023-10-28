لص يسرق قلادة النيل لعميد الأدب العربى ولما عرف أنها تخص طه حسين رجعها

MENAFN - Youm7) تمر اليوم ذكرى رحيل عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين الـ50، والذى يعد من أبرز الشخصيات فى الحركة العربية الأدبية الحديثة، ولا تزال أفكار ومواقف طه حسين تثير الجدل حتى اليوم، وبعد رحيله بعدة سنوات، تعرضت قلادة النيل التى منحها له الزعيم جمال عبد الناصر للسرقة، خاصة أن ذلك الموقف يحمل أمرًا غريبًا للغاية.

وقال الدكتور محمد حسن الزيات، وزير خارجية مصر الأسبق، في حواره مع مجلة صباح الخير والذى تم نشره يوم 2 أبريل من عام 1992، إنه يتذكر واقعة السرقة التى قد حدثت لفيلا الدكتور طه حسين والتى تم تحويلها لمتحف بعد رحيله "رامتان"، موضحًا "بعد وفاة طه حسين سرقت قلادة النيل وعندما نشر الخبر فى الجرائد وعرف اللص أن ما سرقة هي فيلا دكتور طه حسين أعاد جميع السرقات على الفور".

يعد طه حسين علمًا من أعلام التنوير والحركة الأدبية الحديثة فقد اشتهر بعلمه الواسع في عالم الأدب والفكر كما برز إلمامه بالفكر الغربى بشكل واضح سواء فى الفسلفة أو الأدب.

ولد طه حسين فى نوفمبر 1889 بقرية "الكيلو" بمحافظة المنيا وفقد بصرَه في الرابعة من عمره عقب إصابته بالرمد غير أن النقطة الفارقة في حياته كانت التحاقة بكتاب القرية حيث فاجأ شيخه "محمد جاد الرب" بذاكرة قوية وذكاء متوقد، فتعلم اللغة والحساب والقرآن الكريم في فترة وجيزة.

أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلَّفات والترجمات، وكان يكرِّس أعمالَه للتحرر والانفتاح الثقافي، مع الاعتزاز بالموروثات الحضارية؛ عربيةً ومصرية وقد اصطدمت أطروحاته ببعضِ الأفكار السائدة، فحصدت كبرى مُؤلَّفاته النصيب الأكبر من الهجوم الذي وصل إلى حد رفع الدعاوى القضائية ضده، وعلى الرغم من ذلك، يبقى في الذاكرة كتبه المهمة "في الأدب الجاهلي"، و"مستقبل الثقافة في مصر" والعديد من عيون الكتب والروايات، فضلًا عن روايته "الأيام" التي روى فيها سيرته الذاتية.