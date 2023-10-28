نماذج فنية غيرها رأى الجمهور.. أبرزها تمثالا ذا روك وكريستيانو رونالدو

MENAFN - Youm7) تتعرض التماثيل أحيانًا لتعديلات تحركها توجهات الجمهور وهو منبع من منابع أهمية الفن فهو تفاعل بين فنان ومتلقى غير أن ما هو مهم هنا أن رأى المتلقى يغير أحيانًا تشكيلاً تعب فيه الفنان وسهر عليه وهو ما جرى لتماثيل تجسد شخصيات مشهورة على مستوى العالم، مثل دواين جونسون "ذا روك" وكذلك النجم البرتغالى الشهير كريستيانو رونالدو وهنا ما جرى فى الواقعتين.تعديل شكل تمثال "ذا روك" الشمعى بمتحف فرنسي بعد انتقادات حول لون البشرة

قام المتحف الفرنسى

Le Musée Grévin

بإصلاح تمثال شمعي للنجم دواين "ذا روك " جونسون بعد أن اشتكى منه بعض رواد المتحف، وتمت إعادة تركيب تمثال الشمع مع لون بشرة أكثر واقعية، وتم تعديله خلال 24 ساعة.

تعديل شكل تمثال ذا روك

وكشف المتحف الباريسي عن تمثال بالحجم الطبيعي للمصارع الذي تحول إلى ممثل أدى بطولات عشرات الأفلام في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت الانتقادات سريعة من قبل الزوار ومن دواين جونسون "ذا روك" صاحب التمثال، مع اتهامات بإعطاء التمثال لون بشرة أكثر بياضا مما هو عليه صاحبه فى الواقع، وفقا لما ذكره موقع يورو نيوز.

ولد

دواين جونسون الشهير على مستوى العالم باسم ذا روك وهو اسم اصطلحه على نفسه منذ بدأ مشاركته فى عروض المضارعة في كاليفورنيا لأب أسود من نوفا سكوتيا وأم من ساموا.

ونشر جونسون مقطع فيديو للممثل الكوميدي جيمس أندريه جيفرسون جونيور وهو يشوي التمثال، وقال جيفرسون إن متحف باريس جعل الصخرة تبدو وكأنها "حصاة".

وقال: "سأطلب من فريقي التواصل مع أصدقائنا في متحف جريفين في باريس بفرنسا حتى نتمكن من العمل على تحديث تمثال الشمع الخاص بي هنا ببعض التفاصيل والتحسينات المهمة بدءًا من لون بشرتي".

وقال متحف جريفين عن تعليقات ذا روك إن الموظفين عملوا طوال الليل "لمعالجة لون البشرة" للتمثال الشمعي تمت إعادة تثبيت التمثال الشمعي اليوم 25 أكتوبر مع لون بشرة أكثر واقعية، وتم تعديله خلال 24 ساعة.

إعادة تصميم تمثال رونالدو بعد موجة كبيرة من الانتقادات والسخرية بسبب التمثال الذى جرى نحته للنجم البرتغالى كريستيانورونالدوأيقونة فريق ريال مدريد الإسبانى وقائد منتخب بلاده، أعاد النحات إيمانويل سانتوس تصميم التمثال الذى كان سببا فى تعرضه لكل هذه السخرية.



تمثال رونالدو الذى تعرض لسخرية كبيرةسانتوس كان قد نَحت هذا التمثال من أجل وضعه فى مطار ماديرا العام الماضى، وذلك بعدما تم تغيير اسم المطار إلى مطار "كريستيانو رونالدو"، حيث وضع التمثال فى المطار لحظة الكشف عن إطلاق اسم نجم ريال مدريد عليه.



لحظة الكشف عن تمثال رونالدو فى مطار ماديراالتمثال واجه وقتها عاصفة من السخرية والانتقادات الشديدة لمصممه إيمانويل سانتوس، نظراً لأنه لم يكن يشبه وجه رونالدو تماما، إلا أن سانتوس قام بإعادة تصميمه مرة أخرى، ونال إعجاب الجميع هذه المرة.



كريستيانو رونالدو والتمثال الخاص بهوذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن سانتوس أجرى الكثير من التعديلات على النسخة القديمة من التمثال، خلال أسبوعين كاملين، إلا أنه عمل جيد بالفعل، حيث أصبحت النسخة الجديدة من التمثال قريبة الشبة إلى درجة كبيرة من صاروخ ماديرا.



تمثال رونالدو بعد إعادة تصميمه



النحات سانتوس أثناء قيامه بتعديل التمثال



تمثال رونالدو قبل وبعد التعديل







