نماذج فنية غيرها رأى الجمهور.. أبرزها تمثالا ذا روك وكريستيانو رونالدو

(MENAFN
- Youm7) تتعرض التماثيل أحيانًا لتعديلات تحركها توجهات الجمهور وهو منبع من منابع أهمية الفن فهو تفاعل بين فنان ومتلقى غير أن ما هو مهم هنا أن رأى المتلقى يغير أحيانًا تشكيلاً تعب فيه الفنان وسهر عليه وهو ما جرى لتماثيل تجسد شخصيات مشهورة على مستوى العالم، مثل دواين جونسون "ذا روك" وكذلك النجم البرتغالى الشهير كريستيانو رونالدو وهنا ما جرى فى الواقعتين.
تعديل شكل تمثال "ذا روك" الشمعى بمتحف فرنسي بعد انتقادات حول لون البشرة
قام المتحف الفرنسى
Le Musée Grévin
بإصلاح تمثال شمعي للنجم دواين "ذا روك " جونسون بعد أن اشتكى منه بعض رواد المتحف، وتمت إعادة تركيب تمثال الشمع مع لون بشرة أكثر واقعية، وتم تعديله خلال 24 ساعة.
تعديل شكل تمثال ذا روك
وكشف المتحف الباريسي عن تمثال بالحجم الطبيعي للمصارع الذي تحول إلى ممثل أدى بطولات عشرات الأفلام في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت الانتقادات سريعة من قبل الزوار ومن دواين جونسون "ذا روك" صاحب التمثال، مع اتهامات بإعطاء التمثال لون بشرة أكثر بياضا مما هو عليه صاحبه فى الواقع، وفقا لما ذكره موقع يورو نيوز.
ولد
دواين جونسون الشهير على مستوى العالم باسم ذا روك وهو اسم اصطلحه على نفسه منذ بدأ مشاركته فى عروض المضارعة في كاليفورنيا لأب أسود من نوفا سكوتيا وأم من ساموا.
ونشر جونسون مقطع فيديو للممثل الكوميدي جيمس أندريه جيفرسون جونيور وهو يشوي التمثال، وقال جيفرسون إن متحف باريس جعل الصخرة تبدو وكأنها "حصاة".
وقال: "سأطلب من فريقي التواصل مع أصدقائنا في متحف جريفين في باريس بفرنسا حتى نتمكن من العمل على تحديث تمثال الشمع الخاص بي هنا ببعض التفاصيل والتحسينات المهمة بدءًا من لون بشرتي".
وقال متحف جريفين عن تعليقات ذا روك إن الموظفين عملوا طوال الليل "لمعالجة لون البشرة" للتمثال الشمعي تمت إعادة تثبيت التمثال الشمعي اليوم 25 أكتوبر مع لون بشرة أكثر واقعية، وتم تعديله خلال 24 ساعة.
إعادة تصميم تمثال رونالدو بعد موجة كبيرة من الانتقادات والسخرية بسبب التمثال الذى جرى نحته للنجم البرتغالى كريستيانو
رونالدو
أيقونة فريق ريال مدريد الإسبانى وقائد منتخب بلاده، أعاد النحات إيمانويل سانتوس تصميم التمثال الذى كان سببا فى تعرضه لكل هذه السخرية.
تمثال رونالدو الذى تعرض لسخرية كبيرة
سانتوس كان قد نَحت هذا التمثال من أجل وضعه فى مطار ماديرا العام الماضى، وذلك بعدما تم تغيير اسم المطار إلى مطار "كريستيانو رونالدو"، حيث وضع التمثال فى المطار لحظة الكشف عن إطلاق اسم نجم ريال مدريد عليه.
لحظة الكشف عن تمثال رونالدو فى مطار ماديرا
التمثال واجه وقتها عاصفة من السخرية والانتقادات الشديدة لمصممه إيمانويل سانتوس، نظراً لأنه لم يكن يشبه وجه رونالدو تماما، إلا أن سانتوس قام بإعادة تصميمه مرة أخرى، ونال إعجاب الجميع هذه المرة.
كريستيانو رونالدو والتمثال الخاص به
وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن سانتوس أجرى الكثير من التعديلات على النسخة القديمة من التمثال، خلال أسبوعين كاملين، إلا أنه عمل جيد بالفعل، حيث أصبحت النسخة الجديدة من التمثال قريبة الشبة إلى درجة كبيرة من صاروخ ماديرا.
تمثال رونالدو بعد إعادة تصميمه
النحات سانتوس أثناء قيامه بتعديل التمثال
تمثال رونالدو قبل وبعد التعديل
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