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الأمم المتحدة تنشئ هيئة استشارية للذكاء الاصطناعى لـتعظيم الفوائد للبشرية

10/28/2023 2:36:18 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن هيئة استشارية مخصصة للذكاء الاصطناعي مكلفة بتسخير قوة التكنولوجيا لتحقيق الخير والتخفيف من مخاطرها من خلال التعاون والحوكمة الدوليين.



وقال جوتيريس: "يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز التقدم الاستثنائي للبشرية"، مشيراً إلى مجموعة كبيرة من الفوائد - من الصحة والتعليم إلى رقمنة الاقتصادات النامية. وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، "يمكن أن يعزز العمل المناخي والجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة بحلول عام 2030".



ومع ذلك حذر جوتيريس من أن خبرات الذكاء الاصطناعي "تتركز حاليا في عدد قليل من الشركات والبلدان"، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة العالمية، وزيادة انتشار المعلومات المضللة والتحيز، وتمكين المراقبة وانتهاك الخصوصية - وبشكل عام، يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان.



وأشار الأمين العام إلى أنه " من الواضح بالفعل أن الاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي يمكن أن يقوض الثقة في المؤسسات، ويضعف التماسك الاجتماعي، ويهدد الديمقراطية نفسها". "لكل هذه الأسباب، دعت إلى إجراء محادثة عالمية ومتعددة التخصصات بين أصحاب المصلحة المتعددين حول إدارة الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم تعظيم فوائده للبشرية - وتتضاءل المخاطر التي يحتويها".



وبحلول نهاية هذا العام، ستقدم الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة توصيات أولية لثلاثة مجالات محددة، وهي تغطي الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي؛ فهم مشترك للمخاطر والتحديات؛ والفرص والعوامل التمكينية الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة.



سيتم استخدام هذه التوصيات للتحضير لقمة الأمم المتحدة للمستقبل في عام 2024، وستشكل على وجه التحديد جزءًا من الميثاق الرقمي العالمي المقترح وتهدف المبادرة إلى تحديد مبادئ مشتركة من أجل "مستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن" للبشرية جمعاء.



وتنحدر الهيئة المكونة من 39 عضوًا من مجموعة واسعة من البلدان والقطاعات، مثل الشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني.



وتشمل المبادرات العالمية المماثلة لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي مدونة قواعد سلوك الذكاء الاصطناعي لمجموعة السبع وقمة سلامة الذكاء الاصطناعي المقبلة في لندن.












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