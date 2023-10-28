رد على فلسطين وتجاهل إسرائيل.. مواقف إيلون ماسك تنصر غزة وتدين الاحتلال

(MENAFN
- Youm7) استجاب إيلون ماسك منذ ساعات قليلة لمطالب توفير خدمة الإنترنت الفضائى Starlink في غزة بعد أن قطع العدوان الإسرائيلي الاتصالات على القطاع، وانتصر ماسك لهشتاج #starlinkforgaza من خلال استجابته التي أعرب فيها عن محاولته للتواصل مع المنظمات المساعدة لهذا الأمر المعترف بها دوليا ودعمها. تجاهل مطالب إسرائيل
ووفقًا لما ذكره موقع "the Indian express"، فإن إسرائيل طلبت من إيلون ماسك منذ أكثر من أسبوع أن يصلها بالإنترنت الفضائى خلال الحرب، حيث كشف منشور لوزير الاتصالات الإسرائيلى، شلومو كارهى عبر منصة "إكس" عن مساعى بلاده للحصول على خدمة Starlink للإنترنت الفضائى، وأشار إلى أن "Starlink" ستساعد فى ضمان تدفق الإنترنت على بلدات إسرائيلية قريبة من "مناطق الصراع"، إلا أن "ماسك" لم يستجب لهم وتجاهل الأمر تماما على منصة X.
فيما صرحت
وزارة الاتصالات الإسرائيلية، أنها تناقش هذا الأمر وأن هذه الخطوة ستضمن حصول البلدات الواقعة على الخطوط الأمامية على خدمة إنترنت مستمرة.
وأضاف متحدث باسم وزارة الإتصالات الإسرائيلية فى ذلك الوقت، أن هذه ستكون المرة الأولى التي ستعتمد فيها إسرائيل على Starlink، الذي سيكون بمثابة نسخة احتياطية في حالة تعطل الأنظمة الأخرى. دعم غزة
ومع ذلك، فإن موقف ماسك جاء مختلفا وسريعا في الرد على دعم غزة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من مطالبات المستخدمين له بتوفير الخدمة هناك، حيث قال أنه مستعد للتعاون مع منظمات المساعدة الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لتوفير الإنترنت، وهو الامر الذى لم يحدث في السابق حيث لم يغرد بأى شيء عن إسرائيل وتجاهل الأمر بالكامل على منصة X، مما يعكس موقف ينبأ بالخير
حتى الآن.
خوارزمية غير منحازة
كما اتاح "ماسك" أيضا دعم فلسطين على منصة X، إذ لا يطبق خوارزميات تقييد الرأى التى استخدمتها منصة فيس بوك، كما أنه أزال مؤخرا علامة التوثيق الزرقاء للحساب الرسمى لـ أفيخاى أدرعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى للإعلام العربى، وهو ما أثار حالة من السعادة بين العديد من مستخدمى منصة التواصل الاجتماعى.
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