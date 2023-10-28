رد على فلسطين وتجاهل إسرائيل.. مواقف إيلون ماسك تنصر غزة وتدين الاحتلال

MENAFN - Youm7) استجاب إيلون ماسك منذ ساعات قليلة لمطالب توفير خدمة الإنترنت الفضائى Starlink في غزة بعد أن قطع العدوان الإسرائيلي الاتصالات على القطاع، وانتصر ماسك لهشتاج #starlinkforgaza من خلال استجابته التي أعرب فيها عن محاولته للتواصل مع المنظمات المساعدة لهذا الأمر المعترف بها دوليا ودعمها. تجاهل مطالب إسرائيل

ووفقًا لما ذكره موقع "the Indian express"، فإن إسرائيل طلبت من إيلون ماسك منذ أكثر من أسبوع أن يصلها بالإنترنت الفضائى خلال الحرب، حيث كشف منشور لوزير الاتصالات الإسرائيلى، شلومو كارهى عبر منصة "إكس" عن مساعى بلاده للحصول على خدمة Starlink للإنترنت الفضائى، وأشار إلى أن "Starlink" ستساعد فى ضمان تدفق الإنترنت على بلدات إسرائيلية قريبة من "مناطق الصراع"، إلا أن "ماسك" لم يستجب لهم وتجاهل الأمر تماما على منصة X.

فيما صرحتوزارة الاتصالات الإسرائيلية، أنها تناقش هذا الأمر وأن هذه الخطوة ستضمن حصول البلدات الواقعة على الخطوط الأمامية على خدمة إنترنت مستمرة.وأضاف متحدث باسم وزارة الإتصالات الإسرائيلية فى ذلك الوقت، أن هذه ستكون المرة الأولى التي ستعتمد فيها إسرائيل على Starlink، الذي سيكون بمثابة نسخة احتياطية في حالة تعطل الأنظمة الأخرى. دعم غزة

ومع ذلك، فإن موقف ماسك جاء مختلفا وسريعا في الرد على دعم غزة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من مطالبات المستخدمين له بتوفير الخدمة هناك، حيث قال أنه مستعد للتعاون مع منظمات المساعدة الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لتوفير الإنترنت، وهو الامر الذى لم يحدث في السابق حيث لم يغرد بأى شيء عن إسرائيل وتجاهل الأمر بالكامل على منصة X، مما يعكس موقف ينبأ بالخير

حتى الآن.

خوارزمية غير منحازة

كما اتاح "ماسك" أيضا دعم فلسطين على منصة X، إذ لا يطبق خوارزميات تقييد الرأى التى استخدمتها منصة فيس بوك، كما أنه أزال مؤخرا علامة التوثيق الزرقاء للحساب الرسمى لـ أفيخاى أدرعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى للإعلام العربى، وهو ما أثار حالة من السعادة بين العديد من مستخدمى منصة التواصل الاجتماعى.