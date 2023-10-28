Saturday, 28 October 2023 11:40 GMT

ميتا تخطط لجعل ثريدز منصة للمحادثات عبر الإنترنت.. اعرف التفاصيل

10/28/2023 2:36:17 PM
(MENAFN- Youm7) قال آدم موسيري، رئيس إنستجرام إن لديه طموحات كبيرة فيما يتعلق بـ Threads فهو يريدها أن تصبح "منصة فعلية للمحادثات العامة عبر الإنترنت وذلك خلال الذكرى السنوية الأولى لاستحواذ إيلون ماسك على تويتر.



وجاءت تطلعات ميتا كجزء من سؤال أجاب عليه موسيري في إحدى جلسات AMA: "ما رأيك في شكل "النجاح" بالنسبة إلى Threads في عام واحد؟"



وقال موسري: "نحن في الواقع نناقش هذا الأمر داخلياً الآن" ، "أعتقد أن الطموح على المدى الطويل هو أن نكون منصة فعلية للمحادثات العامة عبر الإنترنت، والتي تتعلق بالأهمية الثقافية بقدر ما تتعلق بالحجم الإجمالي للخيوط."



وأشار موسيري إلى أن Threads "من الواضح" ليست أكبر منصة للمحادثة العامة في الوقت الحالي، قائلًا إن X، تويتر سابقًا، تحمل هذا اللقب.



وقال مع توسع آفاق ثريدز
أعتقد أن لدينا فرصة للحصول على هدفنا ونصبح منصة كبيرة حتى لو كان X "قد حصل على بداية كبيرة، لافتا أمامنا طريق طويل لنقطعه".



وفى الوقت الحالى، يحاول موسيري إبقاء فريق Threads "مركزًا على تحسين التجربة الأساسية كل أسبوع"، وتقوم ثريدز بعمل جيد جدًا في الحفاظ على هذه الوتيرة، حيث أضافت مؤخرًا أشياء مثل استطلاعات الرأي وصور GIF هذا الأسبوع وميزة التعديل المجانية التي لا يتعين عليك الدفع مقابلها في وقت سابق من هذا الشهر، وقال: "شيئا فشيئا، أعتقد أنه يمكننا الاستمرار في بناء الزخم والوصول إلى هناك".



وأجاب موسري على بعض الأسئلة الأخرى حول Threads أثناء جلسة AMA، وهو يعتقد أن "بعض إصدارات علامات التصنيف أو العلامات" التي تسهل العثور على الأشياء حسب الموضوع قد تكون مفيدة ، ولكنها ليست تحسينًا من شأنه "تغيير مسار التطبيق بشكل مفيد".



وقال إنه على الرغم من أن الشركة لديها عمل يتعين عليها القيام به لتحسين تطبيق الويب Threads ، إلا أن هناك "استخدامًا أكبر بكثير لـ Threads على iOS وAndroid" مقارنةً بالويب وأن إصدار الويب "ليس تركيزنا الأساسي".



ويبحث موسيري أيضًا عن طرق لتحسين دمج الفرق العاملة على كل من Instagram وThreads ، ويقول: "بسبب المكان الذي أجلس فيه، أتيحت لي الفرصة لإلقاء نظرة فعلية على كل هذه الفرق المختلفة وما يفعلونه وإيجاد فرص للعمل معًا بشكل أوثق"، ربما لهذا السبب بدأ بعض الأشخاص في رؤية توصيات المواضيع على Instagram (والتي "تستمع Meta" إلى التعليقات حولها ).



ولدى X طموحات كبيرة أيضًا، لقد أعلنت للتو عن مستويين جديدين للاشتراك (بما في ذلك المستوى الذي يزيل الإعلانات) ولديها تطلعات لاستبدال البنك الذي تتعامل معه
لكن علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان العام الثاني تحت ملكية " ماسك " فوضويًا مثل العام الأول .
















MENAFN28102023000132011024ID1107322676

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث