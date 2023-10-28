ميتا تخطط لجعل ثريدز منصة للمحادثات عبر الإنترنت.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) قال آدم موسيري، رئيس إنستجرام إن لديه طموحات كبيرة فيما يتعلق بـ Threads فهو يريدها أن تصبح "منصة فعلية للمحادثات العامة عبر الإنترنت وذلك خلال الذكرى السنوية الأولى لاستحواذ إيلون ماسك على تويتر.
وجاءت تطلعات ميتا كجزء من سؤال أجاب عليه موسيري في إحدى جلسات AMA: "ما رأيك في شكل "النجاح" بالنسبة إلى Threads في عام واحد؟"
وقال موسري: "نحن في الواقع نناقش هذا الأمر داخلياً الآن" ، "أعتقد أن الطموح على المدى الطويل هو أن نكون منصة فعلية للمحادثات العامة عبر الإنترنت، والتي تتعلق بالأهمية الثقافية بقدر ما تتعلق بالحجم الإجمالي للخيوط."
وأشار موسيري إلى أن Threads "من الواضح" ليست أكبر منصة للمحادثة العامة في الوقت الحالي، قائلًا إن X، تويتر سابقًا، تحمل هذا اللقب.
وقال مع توسع آفاق ثريدز
أعتقد أن لدينا فرصة للحصول على هدفنا ونصبح منصة كبيرة حتى لو كان X "قد حصل على بداية كبيرة، لافتا أمامنا طريق طويل لنقطعه".
وفى الوقت الحالى، يحاول موسيري إبقاء فريق Threads "مركزًا على تحسين التجربة الأساسية كل أسبوع"، وتقوم ثريدز بعمل جيد جدًا في الحفاظ على هذه الوتيرة، حيث أضافت مؤخرًا أشياء مثل استطلاعات الرأي وصور GIF هذا الأسبوع وميزة التعديل المجانية التي لا يتعين عليك الدفع مقابلها في وقت سابق من هذا الشهر، وقال: "شيئا فشيئا، أعتقد أنه يمكننا الاستمرار في بناء الزخم والوصول إلى هناك".
وأجاب موسري على بعض الأسئلة الأخرى حول Threads أثناء جلسة AMA، وهو يعتقد أن "بعض إصدارات علامات التصنيف أو العلامات" التي تسهل العثور على الأشياء حسب الموضوع قد تكون مفيدة ، ولكنها ليست تحسينًا من شأنه "تغيير مسار التطبيق بشكل مفيد".
وقال إنه على الرغم من أن الشركة لديها عمل يتعين عليها القيام به لتحسين تطبيق الويب Threads ، إلا أن هناك "استخدامًا أكبر بكثير لـ Threads على iOS وAndroid" مقارنةً بالويب وأن إصدار الويب "ليس تركيزنا الأساسي".
ويبحث موسيري أيضًا عن طرق لتحسين دمج الفرق العاملة على كل من Instagram وThreads ، ويقول: "بسبب المكان الذي أجلس فيه، أتيحت لي الفرصة لإلقاء نظرة فعلية على كل هذه الفرق المختلفة وما يفعلونه وإيجاد فرص للعمل معًا بشكل أوثق"، ربما لهذا السبب بدأ بعض الأشخاص في رؤية توصيات المواضيع على Instagram (والتي "تستمع Meta" إلى التعليقات حولها ).
ولدى X طموحات كبيرة أيضًا، لقد أعلنت للتو عن مستويين جديدين للاشتراك (بما في ذلك المستوى الذي يزيل الإعلانات) ولديها تطلعات لاستبدال البنك الذي تتعامل معه
لكن علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان العام الثاني تحت ملكية " ماسك " فوضويًا مثل العام الأول .
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