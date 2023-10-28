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توصيل الإنترنت الفضائى لغزة.. ما الخطوة المنتظرة من ماسك لإنجاز المهمة؟

10/28/2023 2:36:17 PM
(MENAFN- Youm7) كشف إيلون ماس عن موقفه الخاص بتوصيل الإنترنت الفضائى "Starlink" إلى غزة، حيث طلب التواصل مع المنظمات المساعدة بالقطاع المعترف بها دوليًا من أجل بحث الأمر، وبينما ينتظر الجميع اللحظة التي ستنعم فيها غزة بالإنترنت ويعود اتصالها بالعالم، نرصد الخطوة المقبلة التي يستوجب على إيلون القيام بها حال تحقيق الأمر بالفعل.



نعود إلى السيناريو السابق الذى اتبعه إيلون ماسك في أوكرانيا وقت حربها مع روسيا، حيث إنه دعم البلاد بالانترنت الفضائى، ولكن قبل ذلك مد أوكرانيا بالوسائل التي تساعد على تفعيل الخدمة على مستوى الدولة، وذلك مع وصول الشحنة الأولى من محطات ستارلينك بعد يومين فقط من المناشدات في هذا الوقت في تاريخ 28 فبراير 2022.


التفاصيل التقنية والفنية وراء تفعيل انترنت Starlink
وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، ناشد كبار المسئولين الأوكرانيين إيلون ماسك طلب المساعدة، واستخدم نائب رئيس الوزراء ميخايلو فيدوروف X، كما يحدث الآن من هاشتاج #starlinkforgaza، وذلك لحثه على إرسال محطات إلى أوكرانيا حتى تتمكن من استخدام نظام الأقمار الصناعية، وكتب: "نطلب منكم تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك".



وافق ماسك، وبعد يومين، وصلت 500 محطة ستارلينك إلى أوكرانيا، وأجرى مكالمة عبر Zoom مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وناقش الخدمات اللوجستية لعملية إطلاق الانترنت ووعد بزيارة أوكرانيا عندما تنتهي الحرب.



بدأت لورين دراير، مديرة عمليات Starlink في SpaceX، بإرسال تحديثات Musk مرتين يوميًا.



كما أنه في اليوم التالي، أرسلت شركة SpaceX عدد 2000 محطة طرفية إضافية عبر بولندا، لكن دراير قالت "إن الكهرباء انقطعت في بعض المناطق، وبالتالي فإن الكثير منها لن يعمل"، وهنا عرض ماسك ألواح تسلا الشمسية لتوفير الكهرباء، مؤكدا أنه يمكن أن يكون لديهم بعض أجهزة Tesla Powerwalls أو Megapacks أيضًا، وكانت البطاريات والألواح الشمسية في طريقها.


تمكين إنترنت Starlink فى أيام


في كل يوم من أيام ذلك الأسبوع، كان " ماسك " يعقد اجتماعات منتظمة مع مهندسي Starlink، وعلى عكس كل خدمة الأقمار الصناعية الأخرى، فقد تمكنوا من إيجاد طرق للتغلب على التشويش الروسي.



كما أنه بحلول 6 مارس، كانت الشركة توفر اتصالات صوتية للواء العمليات الخاصة الأوكرانية، كما تم استخدام مجموعات ستارلينك أيضًا لربط الجيش الأوكراني بقيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية ولإعادة البث التلفزيوني الأوكراني احتياطيًا.



وفي غضون أيام، تم شحن 6000 محطة وطبق إضافي، وبحلول يوليو كان هناك 15000 محطة طرفية تابعة لـ Starlink تعمل في أوكرانيا.














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