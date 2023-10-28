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إنستجرام يختبر ميزة مشاركة المنشورات مع أصدقائك.. اعرف التفاصيل

10/28/2023 2:36:15 PM
(MENAFN- Youm7) يختبر إنستجرام ميزة جديدة تتيح لأصدقائك إضافة منشوراتهم إلى منشوراتك عندما تكون على علم والسماح بالمشاركة، حيث سيمنحك إنستجرام القدرة على السماح للمتابعين بإرسال الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم التي يريدون تضمينها، بحسب موقع The Verge.



ولن تتم إضافة المشاركات إلى مشاركتك بشكل افتراضي، حيث سيتعين عليك الموافقة على كل صورة ومقطع فيديو قبل إضافتها، على سبيل المثال فى لقطة شاشة للميزة التي شاركها الرئيس التنفيذي لشركة انستجرام Adam Mosseri، سيكون للدوائر التعاونية زر "إضافة إلى النشر" فى الزاوية السفلية اليسرى.



وتبدو هذه الميزة بمثابة طريقة رائعة لدعوة الأصدقاء لمشاركة ذكريات النزهات أو الأحداث الأخيرة التي حضرتموها معًا، و من المحتمل أن يكون هناك الكثير من المطالبات الإبداعية الأخرى التي يمكن للأشخاص طرحها أيضًا، مثل مطالبة أصدقائك ومتابعيك بإرسال صور حيواناتهم الأليفة المفضلة، وفقا لتقرير theverge.



ويتيح لك انستجرام بالفعل التعاون مع منشئي محتوى آخرين على النظام الأساسي لإنشاء منشورات أو بكرات موجزة مشتركة ، كما أطلقت المنصة مؤخرًا ميزة المجموعات التعاونية ، والتي تتيح لك مشاركة الصور وحفظها مع ما يصل إلى 250 شخصًا.














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