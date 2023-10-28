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مصر: مصرع 32 شخصا في حادث سير - جريدة الوطن السعودية

10/28/2023 2:35:27 PM
(MENAFN- Al Watan) لقي 32 شخصًا مصرعهم، وأصيب 63 آخرون، في حادث سير مروع وقع نتيجة تصادم بين حافلة لنقل الركاب وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، في محيط منطقة وادي النطرون، على طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت النيابة العامة للتحقيق في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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