مصر: مصرع 32 شخصا في حادث سير - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) لقي 32 شخصًا مصرعهم، وأصيب 63 آخرون، في حادث سير مروع وقع نتيجة تصادم بين حافلة لنقل الركاب وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، في محيط منطقة وادي النطرون، على طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت النيابة العامة للتحقيق في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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