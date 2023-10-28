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الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الأمراض المناعية

10/28/2023 2:35:12 PM
(MENAFN- Al Watan) ناقش المؤتمر الثالث للأمراض المناعية تأثير الذكاء الاصطناعي مستقبلا على قطاع الصحة تحت رعاية الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم والجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، والجمعية السعودية للجهاز الهضمي، والجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، بالتعاون مع شركة ((آبفي))، الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج الأدوية البيولوجية، في جدة.
ويُعد مؤتمر المناعة منتدىً علميا سنويا كبيرا يضم نخبة من أطباء الروماتيزم وأطباء الجلدية وأطباء الجهاز الهضمي والصيادلة الإكلينيكيين، وذلك بهدف مناقشة التحديثات العلمية في الأمراض الالتهابية المناعية، ومن ناحية أخرى تلبية احتياجات المرضى وتعزيز التواصل بين المريض والطبيب، ومناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي مستقبلا على قطاع الصحة. واشتمل المؤتمر على محاضرات قدمها متحدثون من الأطباء السعوديين والدوليين البارزين، إلى جانب المناقشات الطبية. وقد عُقدت عدة جلسات موازية لكل تخصص، وقُدمت أوراق وورش عمل ومحاضرات تناولت أحدث تطورات أمراض جهاز المناعة.
أوضحت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان الريس أن المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى تخفيف العبء الواقع على عاتق جميع أولئك الذين يعانون من الأمراض المناعية بكافة أشكالها، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، الصدفية والتهاب الجلد التأتبي، ومرض كرونز، والتهاب القولون التقرحي وغيرها، وذلك من خلال تطوير طرق التشخيص والعلاج.
من جانبه أكد رئيس الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد الدكتور عبدالله العقيل على الدور الكبير الذي يقع على عاتق الجمعيات السعودية والمؤسسات الصحية والشركات الدوائية، في عقد مثل هذه المنتديات الطبية من ناحية، ومن ناحية أخرى عمل حملات توعوية مستمرة للمرضى، وتقديم الدعم الطبي والمعنوي لهم، لما يترتب على الأمراض المناعية من آثار سلبية كبيرة.
وأشاد رئيس الجمعية السعودية للجهاز الهضمي الدكتور ماجد الماضي بالمناقشات الطبية وورش العمل التي ضمها المؤتمر، والتي تثري الثقافة الطبية لدى مقدمي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والإبقاء على اطلاع دائم بآخر التحديثات الطبية والعلاجية، وكذلك الاهتمام بالتثقيف الصحي للمرضى وكيفية التعامل والتعايش مع المرض.
وأشار رئيس الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية الدكتور أحمد الجديع إلى أن الأمراض المناعية أصبح من الممكن السيطرة عليها الآن، وتخفيف الأعراض الناجمة عنها بشكل كبير، وذلك بسبب التقدم الكبير في البحث والتطوير في مجال الأدوية، وشدد على أهمية التعريف بمفهوم الجهاز المناعي عامةً، مضيفاً أن توصيات المؤتمر والمادة العلمية التي قُدّمت فيه ستساهم في جهود معالجة الأمراض المناعية.

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