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40.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

10/28/2023 2:33:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 40.70 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39 دينارا لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 48 دينارا، و 36.30 دينار على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 289 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 328 دينارا.
ولفت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع الاسعار، مقابل عرض متوسط.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية، أمس الجمعة عند 2008 دولارات للأونصة الواحدة.- (بترا)

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