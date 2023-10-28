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الاحتلال يعزل غزة عن العالم ويحولها إلى جزيرة موت

10/28/2023 2:33:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين






عمان – في الوقت الذي يتواصل فيه عدوان الاحتلال الهمجي على قطاع غزة، أكد خبراء محليون أمس أن قيام الاحتلال مساء الجمعة بقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع يعد جريمة هدفها الأساسي تعميق الكارثة الإنسانية في غزة وعزلها عن العالم الخارجي وتحويلها إلى جزيرة موت لارتكاب المزيد من الجرائم التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 7700 شهيد أكثرهم من الأطفال والنساء.
وأكد الخبراء أن قطع الإنترنت والاتصالات عن غزة سيعمق الكارثة الإنسانية في القطاع لانه سيعطل كل مجريات الحياة ويصعب التواصل والاتصال بين الناس والقطاعات الصحية لا سيما في مجال الإسعاف وتلبية نداءات الاستغاثة.
وأشاروا إلى أن قطع الإنترنت، الذي يعتبر من الحقوق الإنسانية الأساسية وفقا للقانون الدولي، هو بمثابة جريمة ومحاولة من قبل الاحتلال للتعتيم على ما يجري من انتهاكات وهجمات وحشية على أهل غزة التي يقطنها أكثر من 2.3 مليون نسمة.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحق سدر، مساء أول من أمس الجمعة، إن انقطاع الاتصالات والإنترنت مع غزة، نجم عن قيام قوات الاحتلال بقصف آخر نقطتي ربط دوليتين مع القطاع.
وأكد سدر في مقابلة مع " تلفزيون فلسطين" أن قطاع غزة بات مفصولا عن العالم الخارجي، وقطع الاتصالات عن القطاع يؤشر على عمق الجريمة التي تقوم بها قوات الاحتلال
وشدد الوزير سدر، على أن انقطاع الاتصالات داخل قطاع غزة سيؤثر على العديد من الخدمات، لا سيما الصحية، حيث تتوقف نداءات الاستغاثة وطلب الإسعاف.
وأكد أن تعمد قطع الاتصالات له مؤشرات خطيرة أقلها تكميم الأفواه، وصولا إلى حجب صورة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال.
ولفت سدر إلى أن فلسطين تواصلت فورا مع الاتحاد الدولي للاتصالات وجهات دولية فاعلة من أجل التدخل العاجل في الأمر.
وفي تصريحات أخرى للوزير سدر يوم أمس، أكد بأنه تواصل مع نظيره المصري من أجل تعزيز بث شبكات الاتصالات المصرية لقطاع غزة وفتح الاتصالات الدولية "الرومينغ" مع القطاع، حيث وعد نظيره المصري بتلبية طلبه.
وقال إنه تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع شركات الاتصالات الفلسطينية ومقدمي خدمة الإنترنت للعمل على إيجاد حلول إبداعية لاستعادة هاتين الخدمتين بأسرع وقت ممكن، لافتا الى إمكانية توفير الاتصالات والإنترنت عبر الأقمار الصناعية لقطاع غزة، من خلال التواصل مع شركة "ستارلنك" العالمية للتعاون في هذا المجال، إلا أن الأمر يتطلب تفعيل هذه الخدمة تجهيزات واستعدادات مسبقة في قطاع غزة لاستقبال الإشارات وتمكين المواطنين في غزة من الاتصال والوصول إلى الإنترنت.
بلغة الأرقام بلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت بمختلف تقنياتها السلكية واللاسكية في فلسطين مع بداية العام الحالي قرابة 3.96 مليون مستخدم، كما تظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان 92 % من الأسر في فلسطين لديها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت ، بواقع 93 % في الضفة الغربية، و92 % في قطاع غزة.
وتظهر تقديرات بأن عدد اشتراكات خدمات الموبايل في فلسطين سجلت في الربع الأول من العام الحالي قرابة 4.38 مليون اشتراك.
وأكد مركز " صدى سوشال" الفلسطيني يوم أمس انه على الرغم من أن المعاهدات الدولية تكفل حق الوصول للإنترنت وشبكات الاتصال، وفي ظل حاجة الناس المتزايدة للوصول إليها في وقت الحروب، إلا أن الاحتلال أصر على إغراق غزة في ظلام رقمي كامل، بعدما قطع عن سكان قطاع غزة شبكات الاتصالات الأرضية والخليوية، وتركهم في مواجهة عدوانها دون أن يسمع العالم وقع سقوط الصواريخ فوق المدنيين.
وشدد المركز المتخصص في الحقوق الرقمية على أن الكارثة ومعاناة سكان قطاع غزة ستتعمق في ظل قطع شبكات الاتصال الذي سيلغي المقدرة على الاتصال بلجان الطوارئ والإسعاف لإسعاف المصابين وانتشال المفقودين تحت الأنقاض بفعل القصف أو التنسيق مع الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع لعبور الطواقم الطبية والصحية، وهو ما يعني أن تواجه هذه الطواقم مزيدا من الخطر وفي دائرة الاستهداف المباشر.
وأكد المركز على أن قطع شبكات الاتصالات يعني حرمان سكان قطاع غزة من الوصول إلى المعلومات في حالة العدوان الحالية، وعدم مقدرتهم معرفة الأماكن الآمنة وعدم قدرتهم للوصول إلى وسائل الإعلام الرقمية بالتزامن مع عدم توافر إمكانية الوصول للإعلام التقليدي في ظل انقطاع الكهرباء والوقود في حصار تفرضه إسرائيل منذ بدء العدوان.
ولفت إلى أن قطع الاتصال في حالة الأزمات والحروب، يعني السماح بانتشار واسع للإشاعات والمعلومات المضللة والصادرة من طرف واحد دون أن يتسنى التحقق منها لعدم القدرة على الوصول للمعلومات، وينعكس ذلك على التأثير بشكل مضلل على المستخدمين حول العالم.
وابدى المركز تخوفه من انعكاس قطع خدمات الاتصالات عن قطاع غزة، بأثر نفسي مباشر، على سكان القطاع داخله، وعلى العائلات في الخارج بعد عدم قدرتها على التواصل مع أقاربها في داخل القطاع.
وأكد على أن قطع الاتصال على قطاع غزة، وإخراجها من خدمة الاتصالات، يعيق إمكانية التغطية الإعلامية لمسار العدوان ضد المدنيين، ويحجب عن العالم الصورة الكاملة لما يجري داخل القطاع.
وقطع الاتصالات والإنترنت عن غزة مساء الجمعة جاء لاكمال خطوات ممنهجة قام بها الاحتلال الإسرائيلي من بداية العدوان من ثلاثة أسابيع نجحت في تدمير لشبكات ومقار لشركات اتصالات فلسطينية أثرت بشكل كبير على حركة الاتصالات والإنترنت في فلسطين، ما أسهم في عزل غزة عن باقي مناطق فلسطين كجزء من مجريات عملياته العسكرية في القطاع، متزامنا مع إجراءات بقطع الكهرباء والماء والوقود.
ويحصل سكان غزة المقدر عددهم بأكثر من مليوني نسمة على خدمات الإنترنت من 4 شركات عاملة في القطاع وجميعها تحصل على هذه الخدمات من خلال الشركات الإسرائيلية بشكل خاص "بتسيك" مزود الاتصالات الحكومية في إسرائيل.
ومن جانبه أكد الخبير في مجال الأمن السيبراني الدكتور عمران سالم على أهمية أن يعي الناس والمستخدمون اليوم ما يجري على الأرض إذ تم قطع خدمات الإنترنت بالتزامن مع توسع القصف الشديد على غزة وتاثير ذلك في الجانب الاعلامي والنفسي.
وقال سالم : سيستغل الاحتلال انقطاع الاتصالات عن غزة وسيقوم بشن حرب نفسية واعلامية تستهدف هزيمتنا نفسيا ، يقومون بعمل حسابات وهمية لصحفيين او وكالات انباء ونشر صورة من خبر.
وأكد بان الوعي هو جزء هام من المعركة في مواجهة عدوان الاحتلال داخل فلسطين وخارجها.
وعلى صعيد متصل، قال اتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطيني " بيتا" بان غزة اليوم مفصولة بالكامل عن العالم بدون اتصالات أو إنترنت، وبان نحو 2.3 مليون فلسطيني فيها هم في عزلة كاملة.
وبين الاتحاد أن قطع الإنترنت يحرم الفلسطينيين من مزايا الاتصالات من سهولة التواصل بين الافراد في غزة، وتوثيق الواقع المرير الذي يعانونه.
وأكد بأن خدمة الإنترنت في قطاع غزة وقبل ان يقوم الاحتلال مساء الجمعة بقطع الخدمة نهائيا عن القطاع كانت تعمل بنسبة 8 % من طاقتها فقط لان الاحتلال عمل على تدمير البنية التحتية للاتصالات وشركات الاتصالات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأكد الخبير في مجال الإعلام الاجتماعي خالد الاحمد ان قطع الإنترنت عن غزة يدين الاحتلال ويضيف جريمة جديدة لجرائمه المستمرة.
وأشار إلى أن المعاهدات الدولية والقوانين الدولية تعتبر حق الوصول إلى الإنترنت من الحقوق الأساسية للناس، وهذا الحق يعني ان جميع الناس يجب ان يكونوا قادرين على الوصول الى الإنترنت من أجل ممارسة الحق في حرية التعبير والرأي ومن أجل ممارسة الحقوق الأساسية الاخرى.
وأضاف الأحمد أن الدول تتحمل مسؤولية ضمان اتاحة الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع وعلى الدول ان لا تقيد وصول الأفراد إلى الإنترنت بشكل غير عقلاني.
وقالت " هيومن رايتس ووتش " يوم أمس إن انقطاع المعلومات في غزة قد يكون بمثابة "غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقالت منظمة العفو الدولية إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة، معربة عن أسفها لأن "انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات".
وقال الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي ان إسرائيل تتعمد ومنذ سنوات اتخاذ إجراءات حدت من تطوير البنية التحتية للاتصالات في فلسطين إجمالا وقطاع غزة على وجه الخصوص.
وأكد بأن قطع الإنترنت " يعني عدم القدرة على التواصل مع العالم الخارجي"، واليوم لا يستطيع أي شخص العيش بدون إنترنت لانها باتت تشكل أهم وسيلة اتصال وتواصل.
وأشار إلى أن قطع الإنترنت يمكن الاحتلال من التحكم في كل شيء وفي تدفق المعلومات، ومنع انتشار الأصوات الفلسطينية، ووضع القطاع في غزلة داخلية ومع العالم الخارجي، فضلا عن خطورته في جعل الحياة واستمراريتها صعبة في كل القطاعات والتفاصيل الحياتية للفلسطينيين.
ويرى الصفدي بأن قطع الإنترنت هو " تقييد لحرية التعبير والتواصل"، مما قد ينتهك حقوق الإنسان، وانتهاك لمعايير ومعاهدات الأمم المتحدة التي تؤكد دائما على أهمية الحفاظ على هذه الحقوق،
واستعرض الصفدي الأدوار التي تلعبها الإنترنت في حالة الحروب والأزمات وهو ما باتت غزة محرومة منه بالكامل اليوم، فالإنترنت تسهل الاتصال السريع بين الناس، وبين الجهات الأمنية والتنسيق فيما بينها، وفي جمع المعلومات، وادارة الخدمات اللوجستية وإدارة الأزمات والتواصل مع الجهات الدولية.

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