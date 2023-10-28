كبار اليد يتأهبون للمنافسة على لقب كأس الأردن

MENAFN - Alghad Newspaper) بلال الغلاييني

تتأهب فرق السلط والأهلي والعربي والحسين إربد لخوض لقاءات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد لموسم 2023، وهي تسعى للظهور بصورة طيبة وقوية سعيا لبلوغ المشهد النهائي.



ورغم أن القراءات الفنية ترجح بفرصة فريقي السلط والأهلي في الوصول إلى المباراة النهائية نظرا لما افرزته نتائج لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى، وقدرة الفريقين على تحقيق الفوز في الدور قبل النهائي، إلا أن العربي والحسين إربد يسعيان بكل قوة لاجتياز منافسيهما وبلوغ المشهد النهائي.



ويلتقي في الدور قبل النهائي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة من مساء يوم غد في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة السادسة مساء يوم بعد غد في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب أيضا.



الفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية، التي حدد اتحاد اللعبة اقامتها عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.



وينتظر أن تحفل مباراتي الدور قبل النهائي كامل الندية والإثارة نظرا لأهمية هاتين المباراتين وتطلعات الفرق الأربعة لبلوغ المشهد النهائي، خصوصا وأن الفترة الماضية شهدت تحضيرات جيدة للفرق استعدادا لخوض منافسات هذه البطولة، وتعتبر جاهزيتهم الفنية مثالية بعد أن شاركوا في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، وظهرا بها بصورة مميزة مكنتهم من الوصول إلى المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق، ففريق الأهلي ما يزال يعيش نشوة الفرق بعد فوزه بلقب الدوري بعد منافسة ليست سهلة خصوصا من فريقي السلط والعربي، حيث بقيت هوية البطل مجهولة حتى الجولة قبل الأخيرة التي تمكن فيها الأهلي من الفوز على فريق العربي وحسم الصراع مع السلط، الذي حل بالمركز الثاني، وجاء فريق العربي بالمركز الرابع، ثم فريق الحسين الذي حل بالمركز الرابع.



ويشرف على تدريبات فريق الأهلي منذ بداية الموسم طلال قصقص، الذي نجح مع فريقه في تحقيق الفوز بلقب الدوري دون أن يتعرض لأي خسارة، بينما يشرف على تدريبات فريق السلط العراقي ربيع الدليمي، الذي قاد فريقه في بداية الموسم في احراز لقب كأس السوبر 2023، والحصول على المركز الثاني في بطولة الدوري، بينما قاد المدرب عبدالله حسن فريق العربي في بطولة الدوري، قبل أن يتعرض للإيقاف في قبل خوض فريقه منافسات بطولة كأس الأردن، ويشرف على تدريبات فريق الحسين إربد المدرب عنان بني هاني.



ويذكر أن بطولة كاس الأردن للموسم الحالي 2023 شهدت مشاركة فرق (السلط والأهلي والعربي والحسين إربد والقوقازي ووادي السير والكتة وكفرسوم وأم جوزة ويرموك الشونة وساكب ويرموك البقعة)، وجاء تأهل فريق السلط إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز الذي حققه على فريق وادي السير بنتيجة 49-30، وفاز فريق الأهلي على فريق القوقازي بنتيجة 34-32، وفاز فريق العربي على فريق الكتة بنتيجة 40-28، وفاز فريق الحسين إربد على فريق كفرسوم بنتيجة 30-23.



وتعتبر بطولة كأس الأردن المسابقة الثانية من حيث الأهمية في البطولات الرسمية التي يقيمها الاتحاد سنويا، وهي مخصصة للفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.



وكان اتحاد اللعبة ومنذ العام 1999، أطلق اسم الراحل نظمي السعيد على هذه البطولة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل السعيد في إدخال اللعبة إلى الأردن، ومساهمته الكبيرة والمميزة في نشرها في مدن ومناطق المملكة، وذلك من خلال المدارس ومن ثم تشكيل الفرق في الأندية، علاوة على إقامة الدورات التدريبية والتحكيمية، في الوقت الذي شاركت فيه المنتخبات الوطنية في العديد من البطولات العربية ونجحت في تحقيق نتائج جيدة.