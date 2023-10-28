الجعفري يظفر ببرونزية بطولة العالم للكراتيه
التاريخ
10/28/2023 2:33:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - ظفر لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) بالميدالية البرونزية في بطولة
العالم للكراتيه والمقامة
في العاصمة المجرية بودابست
وذلك بعد فوزه اليوم على شيمادا ريكيتو 8-5 ليحقق الجعفري بذلك أول ميدالية تاريخية للأردن في بطولات العالم للكراتيه.
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