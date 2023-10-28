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الشبلي يتوج ببرونزية الألعاب الآسيوية البارالمبية

10/28/2023 2:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - توج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، جميل الشبلي، اليوم السبت، بالميدالية البرونزية، وذلك في ختام المشاركة الأردنية في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وحقق "الشبلي" المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن فوق ١٠٧ كغم بعد أن تمكن من رفع ٢٣٥ كغم.

وجاء في المركز الأول الإيراني أحمد أمين زاده والذي تمكن من رفع ٢٦٦ كغم وجاء مواطنه مهدي الصيادي في المركز الثاني بعد أن تمكن من رفع ٢٤٠ كغم.

يذكر أن هذه هي ثاني ميدالية يُحققها جميل الشبلي على مستوى الدورات الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث كان قد نال الميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة بألعاب القوى في النسخة الأولى والتي أقيمت في مدينة هانغزو الصينية عام ٢٠١٠.

وببرونزية "الشبلي" يكون المنتخب الوطني لرفع الأثقال قد أنهى مشاركته في الدورة بحصوله على ٥ ميداليات من أصل ٦ لاعبين شاركوا وجاءت هذه الميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة.

ورفع الأردن رصيد ميدالياته في ختام دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو ٢٠٢٢) إلى ٧ ميداليات تشمل ٤ ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واحدة.

وتعتبر هذه هي النسخة الأفضل لحصيلة ميداليات الأردن في تاريخ مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية متفوقةً على النسخة الأولى والذي نال خلالها الأردن ٣ ميداليات ذهبية وبرونزيتين.

وتحققت ميداليات الأردن في النسخة الحالية عبر كل من الأبطال والبطلات : عمر قرادة - ذهبية (رفع الأثقال لوزن ٤٩ كغم) ونبيل مقابلة - ذهبية (سباق ١٥٠٠ متر فئة T13) وعبدالكريم خطاب - ذهبية (رفع الأثقال لوزن ٨٨ كغم) وأحمد هندي - ذهبية (دفع الجلة فئة F34) وأسماء عيسى - فضية (رفع الأثقال لوزن ٧٩ كغم) وثروت الحجاج - فضية (رفع الأثقال لوزن ٨٦ كغم) وجميل الشبلي - برونزية (رفع الأثقال - وزن فوق ١٠٧ كغم).



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