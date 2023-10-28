اختتام منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- اختتمت الجمعة منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2023/2024، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت منافسات الجولة، تفوق دوقرة على شباب بشرى 6-0، فيما فاز العروبة على عجلون 11-1، وتغلب الأهلي على البتراء 5-1، وانتصر الراية على شفا بدران 3-2.
وحافظ الحسين على صدارة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق المواجهات عن العروبة والأهلي والراية، يليهم شباب بشرى 4، ثم دوقرة وشفا بدران 3، البتراء 1، وأخيراً وعجلون دون نقاط.
وتنطلق منافسات الجولة الخامسة، الاثنين حيث يلتقي الأهلي مع الراية، وعجلون مع البتراء عند السادسة مساء على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يواجه شباب بشرى نظيره العروبة، والحسين فريق دوقرة الثلاثاء في ذات التوقيت وعلى نفس الملعب.
وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
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