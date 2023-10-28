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سبب استبعاد انزو من قائمة تشيلسي

10/28/2023 2:33:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يستضيف فريق تشيلسي، برينتفورد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.
هذا ويدخل تشيلسي اللقاء، بغياب لاعب خط الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز عن القائمة المستدعاة.

هذا وأوضح نادي البلوز عبر صفحتهم الرسميّة أنّ اللاعب الأرجنتيني وبطل كأس العالم مع منتخبه، قد رُزق بمولودٍ جديد، وهو يقضي حالياً الوقت مع عائلته، حيثُ قام معظم زملائه بالتهنئة له، وبالأخصّ مدرّبه ماوريسيو بوتشيتينو، الّذي تحدّث عن الأمر في مؤتمره الصحفي.

فيما نشر الأرجنتيني عبر صفحته الخاصة، صورةً له ولطفليّه.

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