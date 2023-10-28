سبب استبعاد انزو من قائمة تشيلسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يستضيف فريق تشيلسي، برينتفورد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.
هذا ويدخل تشيلسي اللقاء، بغياب لاعب خط الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز عن القائمة المستدعاة.
هذا وأوضح نادي البلوز عبر صفحتهم الرسميّة أنّ اللاعب الأرجنتيني وبطل كأس العالم مع منتخبه، قد رُزق بمولودٍ جديد، وهو يقضي حالياً الوقت مع عائلته، حيثُ قام معظم زملائه بالتهنئة له، وبالأخصّ مدرّبه ماوريسيو بوتشيتينو، الّذي تحدّث عن الأمر في مؤتمره الصحفي.
فيما نشر الأرجنتيني عبر صفحته الخاصة، صورةً له ولطفليّه.
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