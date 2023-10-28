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فالدانو: ريال مدريد مبكر جدًا على مهاجم فينورد خيمينيز

10/28/2023 2:33:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يشعر خورخي فالدانو، المدير العام السابق لنادي ريال مدريد، أنه من السابق لأوانه ضم مهاجم فينورد سانتي خيمينيز إلى الريال.
ويمر المكسيكي الدولي بفترة رائعة في هولندا منذ انتقاله إلى نادي فينورد العام الماضي.

وقال فالدانو: "الوقت مبكر جدًا لهكذا خطوة. هناك أخبار جيدة، أن قميص ريال مدريد الرقم 9 فارغ، ولا يوجد أحد بداخله. عليك أن تنتظر دورك. الحلم هو كيليان مبابي، لكن الأحلام لا تتحقق دائمًا."

اضاف فالدانو: "اللمسة التنافسية واللعب على أعلى مستوى يسمح له بالتطور باستمرار".

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