فالدانو: ريال مدريد مبكر جدًا على مهاجم فينورد خيمينيز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يشعر خورخي فالدانو، المدير العام السابق لنادي ريال مدريد، أنه من السابق لأوانه ضم مهاجم فينورد سانتي خيمينيز إلى الريال.
ويمر المكسيكي الدولي بفترة رائعة في هولندا منذ انتقاله إلى نادي فينورد العام الماضي.
وقال فالدانو: "الوقت مبكر جدًا لهكذا خطوة. هناك أخبار جيدة، أن قميص ريال مدريد الرقم 9 فارغ، ولا يوجد أحد بداخله. عليك أن تنتظر دورك. الحلم هو كيليان مبابي، لكن الأحلام لا تتحقق دائمًا."
اضاف فالدانو: "اللمسة التنافسية واللعب على أعلى مستوى يسمح له بالتطور باستمرار".
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