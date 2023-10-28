إدارة الفيصلي تقرر عدم تمديد عقد العكش

إدارة الفيصلي تقرر عدم تمديد عقد العكش
التاريخ
10/28/2023 2:33:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- قررت إدارة النادي الفيصلي، في جلستها التي عقدتها مساء اليوم، عدم تمديد عقد اللاعب محمد العكش، والذي ينتهي يوم بعد غد الإثنين، بناء على تنسيب المدير الفني للفريق احمد هايل.
وشكرت إدارة النادي العكش على ما قدمه للفريق خلال السنوات الماضية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مشواره المقبل.
MENAFN28102023000072011014ID1107322653
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.