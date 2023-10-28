بيلينجهام يصعق برشلونة في الكلاسيكو ويعيد الريال للصدارة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد للانتصار في مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 11 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".
سجل لبرشلونة جوندوجان في الدقيقة 6، بينما سجل لريال مدريد بيلينجهام هدفين في الدقائق 68 و(90+2).
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.
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