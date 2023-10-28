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أرضية ملعب الزرقاء تحت القصف مجددا.. فهل من حلول؟

10/28/2023 2:33:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – ما يزال ملعب الأمير محمد بالزرقاء تحت نيران قصف اللاعبين والمدربين، الذين عادوا لتكرار أسطوانة الشكوى من أرضية الملعب خلال مباريات دوري المحترفين، وهي الشكوى التي كان يقصف بها اللاعبون الملعب خلال مباريات بطولة الدرع التي أقيمت عليه جميع مباريات البطولة.
وعاد اللاعبون ليؤكدوا مجددا أن أرضية الملعب المزروعة بالعشب الصناعي المتهالك، باتت تشكل تهديدا لهم ولفرقهم في منافسات دوري المحترفين، من خلال الأرضية الخطرة على الجسم، والتي لا تساعد ايضا على تقديم مستويات فنية جيدة، مطالبين بنقل المباريات إلى ملاعب العشب الطبيعي.
وأكد لاعب فريق السلط محمد مصطفى ونيابة عن رفاقه اللاعبين في تصريحات إعلامية بعد نهاية مباراة فريقه مع فريق معان أول من أمس، أن الملعب بات يهدد استمرارية العديد من اللاعبين، بسبب الإصابات التي قد يتعرضون لها، نتيجة اللعب على أرضية لا تصلح لإقامة مباريات دوري المحترفين كما تساهم أرضية الملعب في تراجع المستوى الفني للفرق نتيجة الحرص من اللاعبين على عدم المخاطرة والحذر الزائد من أرضية صلبة.
ويرى مدير فني في أحد اندية المحترفين، ان دائرة المسابقات لم تراع العدالة في توزيع مباريات مرحلة الذهاب، حيث يستضيف ستاد عمان الدولي المباريات التي يكون القطبين الفيصلي والوحدات طرفا فيها.
وأضاف في تصريح لـ "الغد"، ان الاتحاد مطالب في منح الفرق فرصا أكبر للعب على ستاد عمان الدولي، رغم المعرفة التامة بان الملعب يستضيف مباريات منتخب النشامى في التصفيات الاسيوية المشتركة، ومباريات فريقي الفيصلي والوحدات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.
وبين ان الفرق تعاني من إيجاد ملاعب تدريبية عشبية في تدريباتها اليومية، ومن حقها أن تلعب في المباريات الرسمية على أرضية عشبية، وتمنى ان تكون ملاعب الحسن والسلط قادرة على الاستمرار خلال الفترة المقبلة، وعدم تعرضها للإغلاق كما حصل مع ملعب البترا قبل أيام. من جانبه أكد المدرب الوطني طارق الكرونز، ان الملاعب العشبية تساهم في تطوير أداء الفرق وينعكس ذلك على مستويات المنتخبات الوطنية وأولها منتخب النشامى.
وقال لـ "الغد"، ان التخطيط أساس الإبداع والنجاح، وعلى الاتحاد العمل مع الحكومة على بناء ملاعب جديدة، فلا يعقل أن يستضيف ستاد عمان هذه الفترة مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المشتركة ومباريات الفيصلي والوحدات والفيصلي في البطولات الاسيوية، وتعاني الأندية من أزمات اللعب على ملاعب غير عشبية.
وطالبت الجماهير الأردنية خلال الفترة الماضية بمعرفة مصير ملعب الملك عبد الله بالقويسمة، وتاريخ عودته لاستقبال مباريات الأندية والمنتخبات الوطنية، خصوصا في ضل ضبابية المشهد حول ذلك، وترك استضافة الملعب بطولة الأندية الأردنية السعودية النسوية خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، بمشاركة 8 فرق وقال المشجع خالد بني عطا، إن أرضية ملعب الأمير محمد لا تخدم اللاعب والمدرب في تنفيذ الواجبات وتقديم المستويات الفنية التي ترضي الجماهير، حيث تتسبب الأرضية في تراجع المستوى الفني، وتجعل اللاعب أكثر عرضة للإصابة.

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