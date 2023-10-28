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نجوم في الرياضة الغزاوية يتصدون لعدوان الصهاينة ويرتقون للسماء

10/28/2023 2:33:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة، في إنهاء حياة عدد من نجوم الرياضة الفلسطينية الذين استشهدوا دفاعا عن وطنهم وكرامتهم.
الغارات الهمجية الصهيونية على غزة، لم تستثن أحدا من شيوخ ونساء وأطفال، حتى الرياضيين كان لهم شرف نيل الشهادة دفاعا عن وطنهم الذين حرصوا على رفع علمه عاليا خلال المشاركات الرياضية الخارجية، قبل أن ينال منهم الطيران الغادر للاحتلال، ليرتقوا شهداء في سبيل الدفاع عن الوطن والكرامة.
وعلى الرغم من الحصار المفروض على أهالي القطاع منذ سنوات طويلة، إلا أن طموحات وأحلام الشباب هناك كبيرة من خلال ممارسة العديد من الألعاب الرياضية وأبرزها كرة القدم، حيث يستحوذ الدوري هناك على اهتمام عدد كبير من خلال المتابعة أو الممارسة، لتكون متنفسا لهم في ظل انقطاعهم عن العالم.
ومن أبرز الرياضيين الذين استشهدوا بحسب ما تم إعلانه خلال الأيام الماضية، رئيس اتحاد الكرة الطاولة محمد الدلو، حيث تم نعيه من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤكدين بأن الشهيد كان من أكثر الأشخاص حرصا على تطوير الأداء والإخلاص في عمله، في جميع المواقع التي عمل بها منها اتحاد الكرة والمجمع الإسلامي، بالإضافة لمجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وعلى صعيد كرة القدم، فإن دوري قطاع غزة يقام بصورة منفصلة عن دوري الضفة الغربية الذي يحظى بتنظيم من اتحاد الكرة الفلسطيني، حيث أقيمت البطولة 17 مرة منذ بدأ الحصار، ويعد فريق خدمات رفح الأكثر تتويجا باللقب بواقع 7 بطولات، فيما أقيمت 6 جولات من دوري الموسم الحالي 2023-2024، قبل أن يتوقف القطار عند الجولة السابعة، والتي كانت من المقرر أن تقام في اليوم ذاته التي بدأت به الحرب في السابع من الشهر الحالي.
وانضم قائد فريق شباب الزوايدة محمد حسونة إلى قافلة شهداء الحركة الرياضية من قطاع غزة، والذي كان من أبرز اللاعبين في دوري الدرجة الممتازة في القطاع، وقد مثل في مسيرته الكروية أكثر من فريق ومنهم خدمات المغازي، خدمات البريج وخدمات النصيرات.
كما استشهد لاعبا خدمات النصيرات الشقيقان طارق ومحمد الهور، ولاعبا خدمات البريج نظير النشناش وباسم النباهين، ولاعبا اتحاد دير البلح محمد الطويل وشادي صباح، وقائد فريق بيت حانون الأهلي رشيد دبور، ولاعب نادي الصداقة محمد الغزالي، ولاعب هلال غزة محمود الريفي، ولاعب نادي اليامون عبد الله أبو الهيجا، وحارس مرمى فريق اتحاد الشجاعية هيثم العرعير.
وتسببت الحرب في توقف حلم لاعبين من الفئات العمرية وأصحاب الهمم، فقد فارق الحياة أيضا شهيدا كل من لاعب كرة القدم لقصار القامة أحمد عوض سلمان، ولاعبا أكاديمية نادي هلال غزة الشقيقين محمود ومحمد أبو دان، واللاعب هلال دبور من الفريق ذاته، ولاعب الفئات بأكاديمية خدمات خان يونس محمد قنن، ولاعبا أكاديمية سكور الشقيقين عبد الله ومحمد أبو سنيمة، ولاعب فئات نادي مركز طولكرم أسامة أبو نهار، ولاعب أكاديمية السامبا عبد القادر العطار.
واستشهد أيضا كل من المشرف الرياضي لنادي خدمات يونس مدحت الضيف، و المشرف الرياضي في نادي خدمات النصيرات نادر أبو يوسف، وعضو مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات عمر أبو شاويش، والإداري بنادي المجمع الإسلامي باسم السويركي، المعد البدني لفريق خدمات رفح محمود شبانة، والحكم عمر الكيلاني، إلى جانب حكم كرة الطاولة عيسى العروقي، ولاعب منتخب الجودو الفلسطيني عبد الحفيظ المبحوح، ولاعب نادي غزة الرياضي لكرة الطائرة أحمد عبيد.
الجدير بالذكر أن الحصيلة الحالية جاءت بعد أن تم الإعلان عن وفاتهم بشكل رسمي، فيما لم يتم تحديد مصير المئات من العالقين تحت الأنقاذ، حيث من المتوقع أن يزداد العدد في الأيام المقبلة.

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