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البقعة يخشى بيت ايدس.. ووادي موسى يتأهب لشباب مليح

10/28/2023 2:33:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - تشهد صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب اليوم مباراتين مهمتين، ضمن الدور الحاسم (مربع الصعود) لدوري أندية الدرجة الأولى للكرة الطائرة لموسم 2023، حيث يلتقي البقعة مع بيت ايدس عند الساعة الخامسة مساء، ويلعب شباب مليح مع وادي موسى الساعة عند الساعة السابعة مساء، فيما تختتم لقاءات الدوري بالجولة الثالثة التي تقام يوم الثلاثاء المقبل، حين يلعب وادي موسى مع بيت ايدس الساعة الخامسة، ثم البقعة مع شباب مليح الساعة السابعة.
وتسعى الفرق إلى حسم الصراع وحجز بطاقتي التأهل من خلال هاتين الجولتين، في الوقت الذي يعتبر فيه فريق وادي موسى الأوفر بالتأهل بعد أن انجز مهمته الأولى في تخطي عقبة فريق البقعة في الجولة الأولى بنتيجة 3-2، بعد مباراة مثيرة بواقع 27-29، 19-25، 25-23، 25-23 و15-10، ليتحصل على اثرها على نقطتين، فيما حصل البقعة على نقطة واحدة.
وشهدت الجولة الأولى ايضا فوز فريق شباب مليح على فريق بيت ايدس بنتيجة 3-0، بواقع 25-19، 25-10 و25-14، ليخطف شباب مليح النقاط الثلاث كاملة، وبقي فريق بيت ايدس بدون نقاط.
وعقب مباراتي الجولة الأولى قال مدرب فريق شباب مليح خالد سعيفان، "ركزنا على الهدف العام من حيث طموح التأهل أمام بيت ايدس، وكانت توجيهاتي إلى اللاعبين بالتعامل مع كل مباراة وكأنها حاسمة على اللقب، وقرأنا أوراق المنافس ولخصنا نقاط القوة والضعف، وهي التي أجاد لاعبو الفريق التعامل معها خلال المباراة، في الوقت الذي أظهر فيه بيت ايدس مستوى طيبا".
وأضاف: "قدم الفريق مباراة رائعة فنيا على المستوى الجماعي، وزاد من قوة الفريق الحضور الذهني والمستوى الفني المميز للمعد فهد نعمان، ولاعبي مركزي 2 و4 عبدالله سعيفان ومحمود النقيب، ووجهنا تركزنا نحو نقاط الفوز، في ظل ممانعة من لاعبي بيت ايدس، إلا أننا تقدمنا خطوة مهمة على طريق التأهل، في المباريات التي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، والحاصلان على أهلى النقاط يتأهلان إلى الدوري الممتاز".
وعن مواجهته المقبلة مع وادي موسى، الذي خرج من عنق الزجاجة أمام البقعة، وخطف فوزا مستحقا، أجاب سعيفان: "تابعت لقاء البقعة ووادي موسى، وذلك بهدف رصد الفريقين، ورسم السيناريو الخاص بلقائيهما، والفريقان يملكان أوراقا مهمة، وقدما مباراة كيرة، تفوق فيها البقعة في الشوطين الأول والثاني، لكن وادي موسى عاد من بعيد وخطف الشوطين الثالث والرابع والخامس، وقلب تأخره في الثالث 18-21 إلى فوز 25-23، ولعب محترفه اليمني جمال مفتاح دورا مهما في فوز فريقه، لذا يعتبر بالنسبة لنا فريق وادي موسى كتابا مفتوحا وسنعد الفريق بالشكل الذي يمنحنا مواصلة الصدارة والاقتراب من بوابة التأهل".
من جهته، عزا مدرب فريق البقعة رزق أبو سردانة خسارة فريقه أمام وادي موسى رغم التقدم إلى الهبوط المفاجئ في المستوى، قائلا: "قدم الفريق شوطين رائعين من المستوى الفني، ما منح الفريق الفوز بالشوط الأول 29-27 و25-19، وتقدمنا بالشوط الثالث 21-19، إلا أن خللا أصاب الفريق، بعد اطمئنان اللاعبين للنتيجة والتقدم، ما استثمره مدرب وادي موسى ولاعبيه، والذي استحق الفوز الذي ضاع بفعل أيدينا".
وأردف: "خسرنا المباراة بفعل أيدينا، وفريقنا يضم نخبة من اللاعبين المميزين المستقطبين من الدوري الممتاز، واللاعبين من أبناء النادي، إلى جانب المحترف العراقي أسامة، لكن بعض اللاعبين المهمين لم يكونوا في فورمة اللقاء.
واستطرد: "ما تزال المنافسة مستمرة، ولدينا مباراتان مهمتان في مربع الصعود، وخسرنا نقطة من أصل 3 في الجولة الأولى، وهناك تقارب نقطي بين المتسابقين، ونملك فرصة مهمة للتعويض في الجولتين المقبلتين، رغم صعوبة المهمة فيهما سواء أمام بيت إيدس أو المحطة، وننظر بشغف للعودة بفريق البقعة العريق إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة".

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