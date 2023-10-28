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صويص.. مؤشرات رقمية تؤكد ولادة نجم واعد بـسلة الفئات العمرية

10/28/2023 2:33:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يطمح اللاعب الناشئ لفريق اتحاد عمان، معتز صويص، إلى أن يصبح لاعبا محترفا في كبرى الدوريات العالمية بلعبة كرة السلة، متسلحا بدعم كبير من مجتمع اللعبة، الذي يرى فيه لاعبا موهوبا قادرا على ترك بصماته مع الأندية والمنتخبات.
معتز صويص صاحب الـ(15 ربيعا)، ما يزال طالبا على مقاعد الدراسة في الصف العاشر بمدرسة الأهلية والمطران، ويجيد اللعب في مركزي صناعة اللعب و"الشوتينغ غارد"، جاءت بداية رحلته في عالم كرة السلة بسن السادسة من خلال لعبه في إحدى الأكاديميات الخاصة لنحو عامين، قبل أن يخوض مباريات تنافسية في دوري المدارس بقيادة المدربين، خلدون بواب ويزن شحبارات وأحمد الخطيب، وبدعم من جان ساحلية، ليلتحق مجددا بإحدى الأكاديميات لتحسين أساسيات اللعب لديه، قبل أن يحط رحاله في نادي اتحاد عمان، وما يزال مستمرا معه حتى يومنا هذا.
ويقول صويص في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "وجودي في اتحاد عمان، شكل البداية الحقيقية لمسيرتي السلوية، ونقطة الانطلاق الحقيقية لأكون لاعب كرة سلة ضمن فرق النادي، فكانت البداية مع فريق تحت 14 عاما، لعدم وجود فريق لفئة تحت 12 عاما أو بطولة تنافسية له، وكنت محاطا خلال سنوات لعبي الممتدة لنحو أربع سنوات باهتمام عدد كبير من المدربين أمثال، إبراهيم جرار وأحمد القاضي ومحمد نوارة ونهاد ماضي، واليوم تحت قيادة المدربين محمد دعيس وفضل النجار، إلى جانب الخبير الأميركي روبرت تايلور، الذي حرص على صقل شخصيتي كلاعب وساعدني على تطوير مهاراتي الفردية والجماعية مع الفريق".
واستطرد: "لقد شاركت في العديد من البطولات والمعسكرات الخارجية في الإمارات ومصر ولبنان وغيرها، وواجهنا فرقا كبيرة هناك، بشكل ساعدني على تطوير مستواي"، لافتا إلى أن الدعم الذي يتلقاه من أهله والنادي والمدربين يشكل عاملا أساسيا لبناء الثقة وكسر حاجز الخوف لديه خلال بداياته في اللعب، خاصة وأنه يعد واحدا من أصغر اللاعبين سنا بالفريق.
وتابع: "أبذل جهودا كبيرة لتطوير مستواي من خلال التصميم والتدريب وفهم الملعب، أمتلك حلما وإصرارا متواصلا على تحقيق هدفي أن أكون من أفضل اللاعبين بالأردن والمنطقة في لعبة كرة السلة"، مشددا على قيامه بتحليل كل مباراة يخوضها لاستكشاف الأخطاء ومعالجتها على الجانبين الدفاعي والهجومي.
ويعد صويص من المواهب الواعدة، بعدما حصل على جائزة أفضل سارق كرات مع اتحاد عمان ببطولة دوري تحت 14 عاما في الموسم 2021، كما حصل على جائزتي أفضل لاعب "MVP" وأفضل سارق للكرات في دوري الناشئين تحت 14 عاما بالموسم الماضي، فضلا عن تواجده ضمن التشكيلة المثالية.
ولم يخف معتز صويص، حقيقة أن الإصابة شكلت كابوسا له في دوري الناشئين، مشيرا في هذا الصدد: "الإصابة كانت من أبرز التحديات التي واجهتها، لكنني امتلكت الإرادة للعودة ومواصلة اللعب من خلال الالتزام ببرنامج إعادة التأهيل".
ورغم غيابه عن تمثيل منتخب الناشئين تحت 16 عاما، بناء على رؤية المدرب الصربي ماركو فيليبوفيتش ومساعده صهيب فراش، إلا أن صويص أكد سعيه إلى مواصلة عمله الدؤوب لتحقيق حلمه في تمثيل "الصقور" بالمحافل الدولية، مؤكدا: "لا أخف حقيقة أنني شعرت بالحزن بعد قرار المدرب بإقصائي من القائمة النهائية للمنتخب الوطني مؤخرا، رغم أنني حصلت على جوائز عديدة على المستوى الفردي، أتمنى أن تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار في الاختيارات المقبلة"، مشيدا بثقته في قدرة زملائه ومن يمثل المنتخب الوطني على تقديم مستويات تعكس الوجه الحقيقي لكرة السلة الأردنية، التي تسير في وتيرة تطور متسارعة".
وتابع: "الاهتمام باللعبة يسير في منحى تصاعدي، ويجب أن تقوم الشركات الخاصة بدعم الأندية واللاعبين، بشكل يساعدنا على تطوير مستوانا والمشاركة في البطولات الخارجية، لزيادة الاحتكاك ومعرفة مستوانا بين دول المنطقة"، ومتمنيا على المدارس أن تعطي اهتماما أكبر للعبة كرة السلة، بشكل يحفظ حق اللاعب في الدراسة واللعب.
ومن الجدير بالذكر، أن معتز صويص خاض 14 مباراة حتى الآن مع فريق اتحاد عمان بدوري الناشئين تحت 18 سنة في المرحلة الأولى (ذهاب وإياب)، مسجلا 184 نقطة وبمتوسط 13.14 نقطة لكل مباراة، إلى جانب قيامه بـ81 متابعة وبمعدل 5.78 نقطة، وإجمالي 37 تمريرة حاسمة وبمعدل 2.64 تمريرة، و69 سرقة للكرة بمعدل 4.92 ستيل، و5 بلوك شوت بمعدل 0.35 بلوك، وبمعدل فاعلية 13.28 للمباراة.

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