لسنا أرقاماً.. عن اسم الشهيد الذي لن يمتصه الموت حتماً

MENAFN - Alghad Newspaper) سارة زايد

يكتب الأطفال أسماءهم على كتبهم المدرسية وقصص ماقبل النوم، على جدران ومقاعد المدرسة، فوق أسِرَّتهم وعلى مراياهم، في صدى عقولهم وألسنتهم، وربما على حوائط الشارع، كما فعلنا سابقاً في أوج شقاوتنا.



وعلى الجانب الآخر من العالم، في فسحة بقاءٍ ضيقة تواجه جرائماً متجذّرة بعمق الثقافة الصهيونية، بمدينة الـ365 كيلو متر مربع: غزة، تُكتَب أسماء الأطفال على أطرافهم، هذه المرة ليس من باب المشاكسة الصبيانية، بل ليتسنى لعائلاتهم ولمن يقوم بتسجيل قيد الوفاة، التعرف عليهم حال ارتقائهم شهداء، بأجساد زكية مشطورة لأشلاء، تماماً كما هو الحال مع مختلف الأعمار هناك، في حرب صهيونية همجية أبت أن تضع أوزارها، أو تُعطي ولو رشفةً من كأس الهدنة والسِّلم.



"ما تنسونا، إحنا مش أرقام"

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، يردد أبناء تلك المدينة، بجذورها العصية على الاجتثاث: "ما تنسونا، إحنا مش أرقام".



في معركة سيف القدس عام 2021، كتب الشابٌ الغزّي بلال إياد عقل: "أكثر ما يخيفني هو ذكر موتي في استهداف صهيوني كرقم ضمن الأعداد التي تزيد كل دقيقة. لست شابا عاديا، ولا رقما، استغرقت ثلاثة وعشرين عاما لأصبح كما ترون الآن، أنا لست عادياً، لي بيت، وأصدقاء، وذاكرة، والكثير من الألم". كتب بلال هذه الكلمات قبل عامين، ليُعيد نشرها قبل بضعة أيام.













وفي معركة طوفان الأقصى، وتحديداً في اليوم العاشر لاندلاعها، كتبت الشابة الغزية فاطمة مطلع قصيدة "بالأخضر كفناه" للشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة، قائلة: راضية أن يُهتَف لي بعد استشهادي: "بالأخضر كفّناه بالأحمر كفّناه بالأبيض كفّناه بالأسود كفّناه". لكن أرجوكم تذكروا أن تلك الفتاة التي جرى تكفينها للتو ليست رقماً، بل فتاة لها اسم، تفخر بغياب صداه عن الدنيا فداءً للوطن.



فما قدسية الاسم في حياة الإنسان الفلسطيني منذ نشأته حتى وفاته أو التحاقه بركب الشهداء البواسل؟



الاسم بأهميته المجردة

"ما فحوى الاسم؟ ما نسميه وردة بأي اسم آخر ستكون رائحته زكية ". يتساءل ويليام شكسبير على لسان شخصية جولييت منتظراً من روميو أن يمنحها جواباً يشفي قناعاتها. لتأتي الأنثروبولوجيا بقولها الفصل: إن اسمنا لا ينفكُّ عن أنفسنا، فهو جوهر الشخص. يكفي نطق عدد قليل من الصوتيات، لتوقظ فينا لهيباً من الحب أو الكراهية، بذكريات مبهجة أو تعسة، بمشاعر واضحة كالشمس في رائعة النهار، أو فوضوية ومربكة لا رأس لها، تتعلق بالشخص الذي يحمل الاسم.



وفي علم الأنساب، فإن الأسماء المعطاة ماهي إلّا ناقلات للتقاليد الأسرية والأصول الثقافية والأحداث التاريخية والهجرات والأفراح واتجاهات الأجيال وماضي أسلافها، وفقاً لمدونة Carin الفرنسية.





قدسية الاسم في الوجود الفلسطيني

ترى فيروز سلامة، طالبة الماجستير في برنامج الدراسات الإسرائيلية من جامعة بيرزيت، كغيرها من أبناء شعبها الباسل، أن الفلسطينيين ليسوا مجرد أناس عابرين أو أرقام نعدّها على سلم الإحصائيات. وتضيف في تصريحها لـ"الغد": "شهداؤنا ليسوا أرقاماً، بل هم حيوات وصناع مجد وعزة. كما أن دور الشهيد ومقاومته هي جزء منا كمجتمع فلسطيني يعكس رغبتنا الجماعية في فعل الاشتباك والمواجهة"، تقول فيروز .





وتتابع: لا يقاتل الشهيد من أجل الموت إنما من أجل الحياة، لحياة كريمة نعيشها بعيداً عن حياة الاستعمار وسفك الدماء. فلا تجده يستشهد من أجل نفسه وإنما لأجل كل الفلسطينيين بشكل جمعي.



تقول فيروز إن "ذكر أسماء هؤلاء الشهداء هو ذكر لنا نحن الأحياء من بعدهم، وذكر لوجودنا ورسالة لنا ألا نعيش بوضع طبيعي في ظل استعمار يتغذى بوجوده على دمائنا، وهي معادلة يتطلَّب على الجميع إدراكها".



وتشير طالبة "بيرزيت" إلى أن دلالات الشهداء هي دلالتنا نحن الأحياء: بألا نعزل أنفسنا عن المقاومة والاشتباك والصمود كما لو أن حياتنا وحياتهم عالمان مختلفان، بل يحتم علينا أن نتذكر اسم الشهيد، ويحتم علينا كذلك أن نعيش الوجع والحقد والغضب.



"لكن حذار من شلل الألم"! تُحذِّر فيروز وتشحذ الهمم، وتُكمل: لابد من التحرّك والمقاومة بفاعلية حتى لا يذهب دم الشهيد هدراً. "تلك الدماء التي تُكمل دمك ودم الأحياء ممن يمشون على هذه الأرض"، وفقاً لتعبيرها.





الاسم وأنسنة القصة الصحافية

تعلق الأستاذة الجامعية في تخصص الإعلام د. رشا سلامة، على جزئية أنسنة القصص الصحافية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، قائلة "من شأن إيراد القصص الإنسانية للضحايا، وما يرتبط بحياتهم من جزئيات كالأسماء والكُنى والأحلام والأمومة والأبوة والمنجزات والصعوبات وغيرها، من شأن هذا كله أنسنة الحكاية لدى المتلقي أيا كان، وتعزيز الرسالة الإعلامية لصالح القضية الفلسطينية".

تستذكر سلامة حادثة إطلاق النار على المصلّين في نيوزلندا، قبل بضعة أعوام، قائلة "تعمدت رئيسة وزراء نيوزلندا آنذاك جاسيندا أرديرن ووسائل الإعلام النيوزلندية التعتيم على اسم الجاني؛ لأجل أن يكون في طي النسيان، وقد نجحت هذه الاستراتيجية فعلا".



تضيف سلامة "لأجل هذا، فلنُسقط أسماء من لا نريد لهم الخلود في الذاكرة، ونفعل عكس هذا مع من نريد أن نبقيهم في ذاكرتنا وذاكرة الإعلام، أي أن نورد أسماءهم وتفاصيل حياتهم بقدر ما نستطيع".



في هذا الصدد، تستذكر سلامة في حديثها لـ"الغد"، ما قامت به مجموعة من النشطاء في بيروت قبل بضعة أعوام، على إثر إحدى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حين خُلّدت أسماء الضحايا الفلسطينيين مكتوبة وتم عرضها على طول صخرة الروشة في بيروت؛ لأجل أن يغطيها الإعلام ولأجل أن تبقى حاضرة في أذهان من يمرون على المكان".





الاسم في رواية القصة الفلسطينية

يرى الشاعر والمؤلف الأردني غازي الذيبة أن الاسم في الأدب والثقافة هو مدلول وعتبة للنص ومُعرّف ثقافي اجتماعي في حبكة الرواية والعمل المرئي.



"وفي الثقافة السياسية العلمية، أن أتعامل معك كرقم يعني أن أنفي إنسانيتك"، يقول الذيبة لـ"الغد".



وفيما يخص السردية الاجتماعية، يرى الشاعر الأردني أن العدو الصهيوني يتعامل مع الفلسطينيين كأرقام، وهو ما توافَقَ عليه الإمبرياليون في فترات سابقة، من أجل عدم الإيحاء بوجود إنسان على هذه الأرض ضمن نظرية "أرض بلا شعب"، وأن هؤلاء الكائنات الموجودة فيها هم مجرد أعداد وليسوا بشراً، وهو ما نستدل عليه من خطاب وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، بتوصيف الفلسطينيين والعرب بأنهم "حيوانات بشرية". ويوضح الذيبة أن هذه المقولة هي ذاتها التي استخدمها الغرب الأمريكي في التعامل مع الهنود الحمر كأرقام خلال 500 عام"،



"حتى الآن نحن لا نعرف اسم شخصية لافتة أو مناضلة في ثقافة الهنود الحمر، وهم الآن يحاولون عكسها تماماً على الفلسطينيين، في غزة تحديداً"، يقول الشاعر.





بورتريه للشهيد الفلسطيني.. "لو رحل صوته لن ترحل حناجرنا"

ولأن فؤادنا المملوء غضباً وألماً، ينبض ثأراً أيضا، قامت الشابة الفلسطينية آية صوفان بإنشاء مجموعة "group” عبر فيسبوك أسمتها "مش أرقام"، يتابعها ما يقرب الـ5000 آلاف شخص معظمهم من الغزيين، يدوّنون فيها أسماء أقاربهم ومعارفهم من الشهداء، حيث لا يتوقف نبض هذه المجموعة لأكثر من ربع ساعة؛ سرعان ما تجد وجهاً تراه حميماً كما لو أنه من صلبك، مع بطاقة تعريفية مُصغّّرة عنه حال ارتقائه.



هذه المجموعة تخيف الجلاد حتماً، فرمزيتها جلية؛ تشكيلة وجوه الشهداء، جلهم من الأطفال الأشبال، ستظل تُطاردهم في الصحو والغفو ، لتقلب دنياهم رأساً على عقب، ولتذكرهم، كما قال الشاعر الفلسطيني توفيق زياد ذات ثأر:

".. فاقتلوني أتحدّى واصلبوني أتحدّى وانهبوا كسرة خبزي أتحدّى واهدموا بيتي وخلّوه حطاما أتحدّى وكلوني واشربوني أتحدّى".



أثناء إعداد التقرير، جرت محاولة التواصل مع مُبتكرة مجموعة "مش أرقام "، لكن الحمل الذي اتخذته على عاتقها وانشغالها بما يصلها من رسائل، عنوانها الأبرز "بورتريه لشهيد"، حال دون تمكنها من الرد علينا.















*وتالياً قائمة بأسماء الشهداء أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوم الخميس الماضي، والقائمة بازدياد..

قائمة الأسماء