إذا إنتَ بخير إحنا بخير.. مكالمة بين وائل الدحدوح وزوجته خلال الحرب الأخيرة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بث حساب قناة الجزيرة عبر موقع إكس، مقطعا مصورا، لمكالمة أجراها مدير مكتبها في قطاع غزة وائل الدحدوح، مع زوجته التي استشهدت في قصف للاحتلال على منزلهم الأربعاء الماضي.
وجرت المكالمة المصورة، في عدوان الاحتلال الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي، وخلالها حاول الدحدوح الاطمئنان على زوجته، وعلى أولاده، في ظل القصف الذي كان الاحتلال ينفذه بحق العديد من المنازل فيه.
وأثناء الحديث، سألته زوجته عن موعد عودته للمنزل، ليشير مراسل الجزيرة إلى أنه بانتظار أن تتوقف الحرب ليعود.
يشار إلى أن أفرادا من عائلة الدحدوح استشهدوا في قصف استهدف منزلهم في مخيم النصيرات بقطاع غزة، وكان من بينهم زوجته آمنة الدحدوح، وابنه وابنته محمد وشام وحفيده.
كما استشهد عدد من أقاربه وأبناء عمومته، في القصف الذي استهدف بيتا يقيم فيه العشرات من عائلته هربا من القصف العنيف الذي يستهدف مربعات سكنية كاملة، ما خلف حتى اليوم أكثر من 7300 شهيد وآلاف المصابين. -وكالات
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