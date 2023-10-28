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إذا إنتَ بخير إحنا بخير.. مكالمة بين وائل الدحدوح وزوجته خلال الحرب الأخيرة (فيديو)

10/28/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بث حساب قناة الجزيرة عبر موقع إكس، مقطعا مصورا، لمكالمة أجراها مدير مكتبها في قطاع غزة وائل الدحدوح، مع زوجته التي استشهدت في قصف للاحتلال على منزلهم الأربعاء الماضي.
وجرت المكالمة المصورة، في عدوان الاحتلال الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي، وخلالها حاول الدحدوح الاطمئنان على زوجته، وعلى أولاده، في ظل القصف الذي كان الاحتلال ينفذه بحق العديد من المنازل فيه.

وأثناء الحديث، سألته زوجته عن موعد عودته للمنزل، ليشير مراسل الجزيرة إلى أنه بانتظار أن تتوقف الحرب ليعود.

يشار إلى أن أفرادا من عائلة الدحدوح استشهدوا في قصف استهدف منزلهم في مخيم النصيرات بقطاع غزة، وكان من بينهم زوجته آمنة الدحدوح، وابنه وابنته محمد وشام وحفيده.

كما استشهد عدد من أقاربه وأبناء عمومته، في القصف الذي استهدف بيتا يقيم فيه العشرات من عائلته هربا من القصف العنيف الذي يستهدف مربعات سكنية كاملة، ما خلف حتى اليوم أكثر من 7300 شهيد وآلاف المصابين. -وكالات

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