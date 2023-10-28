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تخلص من 150 سعرة حرارية بهذه الطريقة

10/28/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يسعى كثيرون إلى العثور على حل مضمون يساعدهم في خسارة وزنهم، وهو ما يجدونه في ممارسة نشاط المش يوميًا.
ويتطلع كثير إلى معرفة عدد الكيلومترات أو الدقائق التي يجب قطعها أثناء ممارسة المشي، بما يضمن حرق أكبر عدد من السعرات الحرارية.

وأكد الخبراء أن المشي السريع لمدة 30 دقيقة على مدار 5 أيام، يعين الفرد على حرق 150 سعرة حرارية إضافية، وهو ما يمكن زيادته بالمشي لمدة أكبر بحسب ما نقله ((مايو كلينيك)).

وحدد الخبراء عددًا من الفوائد التي يجنيها المرء من ممارسة رياضة المشي بانتظام، منها الوقاية من الأمراض المزمنة، وهذا عن طريق حرق الدهون الزائدة في البطن بما يقي الفرد من أمراض السرطان والقلب والسكري.

ويعمل المشي في تقوية العضلات، التي تساهم بدورها في حرق مزيد من السعرات الحرارية يوميًا.

كما يقلل المش من آلام المفاصل، ويحسن الحالة المزاجية للأفراد، بحيث تقل مشاعر التوتر والقلق والاكتئاب والغضب.

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