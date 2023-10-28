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ويجز يرفع العلم الفلسطيني ويهتف لحريتها من كندا (فيديو)

10/28/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في إطار دعم القضية الفلسطينية، خلال فترة الحرب التي يمر بها قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هتف مغني الراب المصري ويجز بالحرية لفلسطين، وذلك خلال حفله الذي أحياه يوم الأربعاء، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في مدينة تورونتو الكندية.
هتاف ويجز والجمهور.. "الحرية لفلسطين"
وقد ظهر ويجز في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وهو يوجه كلمته للجمهور الحاضر، مشيراً إلى دعمه للقضية الفلسطينية بشكل كامل.

فيما طلب من الحضور فتح بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بدأ بالهتاف قائلاً "الحرية لفلسطين"، وهي الجملة التي كان يرددها معه الجمهور بصوت واحد.


وقد استمر الجمهور في ترديد جملة "الحرية لفلسطين" باللغة الإنجليزية، حتى بعد توقفه عن ترديدها، ليعود مجدداً ويضم صوته إلى صوت الحضور مرة أخرى، ويحمل العلم الفلسطيني بعد ذلك.

وقد كان العلم الفلسطيني حاضراً كذلك بين الجماهير التي جاءت لحضور الحفل، إذ لم يكن ويجز هو الشخص الوحيد الذي حمله خلال هذه الأمسية، في أكبر مدن كندا تورونتو.

ويجز يتبرع لأهالي قطاع غزة
وقد كان ويجز قد أعلن قبل يومين من بداية جولته الفنية الجديدة خارج مصر، على أنه سيقوم بالتبرع بجزء من أرباحه، من أجل دعم أهالي قطاع غزة.

إذ نشر عبر حسابه على إنستغرام منشوراً يكشف فيه تواريخ وأماكن إقامة حفلاته المقبلة، وعلق عليها بالقول: "بينما تنفطر قلوبنا على إخواننا في غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا، للوقوف تضامناً مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية".

وأضاف: "لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين، والتي تحمّلوها لسنوات".

ثم ختم منشوره وكتب: "وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني، وكافة المدنيين في غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعي". -وكالات

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