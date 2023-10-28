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نادين نجيم عن حرب غزة: أكبر عمليّة تصفية يشهدها التاريخ

10/28/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



علّقت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم على تطوّرات الأحداث في حرب غزة، وذلك في منشورٍ جديد عبر حسابها الرسمي على تطبيق X.

وفي التفاصيل، دوّنت الممثلة نادين نسيب نجيم "اليوم شعب كامل أمام أعينكم يُباد في أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ!لا كهربا ولا مي لا اكل ولا شبكة اتصالا! وقصف جوي وبري وبحري! السماء تمطر نار وصواريخ".

وتساءلت نجيم قائلةً "أي مواثيق دولية وأي اتفاقيات وأي مجلس أمن وأي أمم متحدة قادرة تكون صامتة أمام هالعدوان وهالمجزرة يللي عم تصير".



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