بطلة مسلسل القضاء: فقدنا الاتصال بغزة.. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قامت الممثلة التركية بينار دينيز، والمعروفة بشخصية "جيلين" بالمسلسل التركي الشهير "القضاء"، بإعادة مشاركة صورة كانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة نشرتها البارحة، ليلة أمس، بعد العدوان الوحشي على قطاع غزة.
وجاء بالبيان: فقدنا الاتصال بغزة، ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الإنساني.
وكانت بينار نشرت سابقاً عبر خاصية الستوري بعد تدمير المستشفى المعمداني:
لا أستطيع حتى النظر! لا أستطيع النظر من ألم قلبي.
أن لا يكون بوسعي فعل شيء هو شعور مرعب
لماذا يسكت العالم عن هذا الظلم؟
وأرفقت ما كتبت بهاشتاغ فلسطين حرة.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت مساء أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت الذي تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.
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