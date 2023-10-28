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بطلة مسلسل القضاء: فقدنا الاتصال بغزة.. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

10/28/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قامت الممثلة التركية بينار دينيز، والمعروفة بشخصية "جيلين" بالمسلسل التركي الشهير "القضاء"، بإعادة مشاركة صورة كانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة نشرتها البارحة، ليلة أمس، بعد العدوان الوحشي على قطاع غزة.
وجاء بالبيان: فقدنا الاتصال بغزة، ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الإنساني.

وكانت بينار نشرت سابقاً عبر خاصية الستوري بعد تدمير المستشفى المعمداني:
لا أستطيع حتى النظر! لا أستطيع النظر من ألم قلبي.
أن لا يكون بوسعي فعل شيء هو شعور مرعب
لماذا يسكت العالم عن هذا الظلم؟

وأرفقت ما كتبت بهاشتاغ فلسطين حرة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت مساء أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت الذي تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.

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