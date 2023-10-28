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وسام بعددها الجديد ترصد الجهود المبذولة بمجال العلم والمعرفة

10/28/2023 2:32:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عن وزارة الثقافة، صدر العدد 341 من مجلة الطفل الثقافية والأدبية "وسام"، تحت العنوان الرئيسي "العودة إلى المدارس"، مشتملا على إحصائيات وأرقام تفيد الطفل، وتؤكد حجم النهضة العلمية والتعليمية في الأردن، وحجم الجهود المبذولة لتوفير الأجواء التعليمية لأطفال الوطن، وحجم الاستثمارات المسخرة في مجال العلم والمعرفة.
ووفق المجلة وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، فقد بلغ عدد الطلبة في المدارس 2244751 طالبا وطالبة، موزعين على المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ووكالة الغوث.
وقدمت المجلة العدد لتأكيد أهمية مواكبة الطلبة للتطور، بالاطلاع على جوانب التقدم، حيث يركز العدد على موضوع الذكاء الاصطناعي بنشر رسومات تستخدم برامج خاصة تعمل في هذا النطاق، وأكدت هيئة التحرير، أن الذكاء الاصطناعي لن يحل بحال من الأحوال محل الطلبة ورسوماتهم الزاهية في مجله وسام.
اشتمل العدد، على قصة "رهام في المكتبة"، من سيناريو سناء الحطاب، ورسوم راشد الكباريتي، وقصة "أشياء صغيرة" ليوسف الغزو ورسوم عامر زهدي، وقصيدة "لمدارسنا عدنا" لعلي البتيري، وقصة "الصديق" التي شارك فيها مكي محمد علي من السودان.
كما اشتملت المجلة، على أحاديث نبوية في الخلق الكريم، وتواصل العدد بقصة لجمال أبو حمدان بعنوان "البحث عن القطعة الضائعة" من رسوم كفاح محمود، وزاوية "على طريق الإبداع" للفنانة التشكيلية يارا غازي انعيم، كما اشتمل "نادي وسام" المختص بمواضيع تشجيعية للطفل والمواهب الواعدة ومشاركات القصة والشعر والمقالة، على مشاركة كل من: سما محمد أحمد حول "سفانة بنت حاتم الطائي"، وموضوع "المدرسة وسيلتنا لتحقيق الحلم" للطالب مهند خالد عباس، إضافة إلى صور لبراعم وسام من أصدقاء المجلة.
وكذلك شاركت الطالبة غدير سامي العلي، بموضوع "وبدأت رحلة العلم"، والطالب شادي صلاح الدين بموضوع "ننشد كل صباح للوطن"، وشارك الطالب بشار حسين من قصيدة للشاعر يوسف حمدان بعنوان "مدرستي لحن نشيدي"، وفي زاوية"اسألوا وسام" التربوية أجابت المجلة عن استفسارات مواضيع تواجه الأطفال، كالخجل.
واشتملت المجلة، على خبر حول ورشة رسم للأطفال لجمعية رعاية اليتيم في البقعة، وخبر عن توزيع جوائز مسابقة "الكاتب الصغير"، بالتعاون مع مجلة وسام، وشارك منذر أبو حلتم بقصة "ماهر يذهب إلى الروضة"، من رسوم ليانا طوقان، لنكون مع زاوية "تسالي ورسوم"، كما تناولت زاوية "علوم وتكنولوجيا" موضوع "كيف يعيش رواد الفضاء؟"، وترجم محمود برهوم الحكاية الأفريقية "سكان القمر".
وشارك الدكتور محمد عبد الله القواسمه بمسرحية "عصفوران" من رسوم أماني البابا، وأعدت هيئه التحرير باب "مكتبتي" بموضوع أنغام الفرح "، كما شارك الدكتور محمود الشلبي بقصيدة "تحيا لغتي"، أما زاوية "أغنيات للأطفال"، فكانت من كلمات يوسف حمدان وألحان خليل بورنو بعنوان "كل الدنيا مسرورة".
يشار، إلى أن هيئة تحرير مجله وسام تكونت من: منير حسني الهور رئيسا للتحرير، محمد جمال عمرو مديرا للتحرير، إبراهيم العامري سكرتيرا للتحرير، وعضوية كل من: علي البتيري، يوسف البري، إبراهيم السواعير، عمار الجنيدي، مازن شديد. أما تصميم وإخراج المجلة، فكان للفنان محمد الزعبي، كما كانت لوحة الغلاف في هذا العدد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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