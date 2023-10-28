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يوميات صبي في العاشرة لزيد رائد خمش.. يوميات شيقة

10/28/2023 2:32:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يقدم كتاب "يوميات صبي في العاشرة" للكاتب الطفل زيد خمش، والصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن في 96 صفحة من القطع المتوسط، أحداثا تعبر عما يعيشه الطفل زيد، ويشاركه مع غيره من الأطفال، بأسلوب السخرية والطرافة والبساطة والعذوبة.
وكما يوضح زيد في مقدمة يومياته، كان الدافع لكتابتها مقاومته للنسيان، حيث قدمت له أمه علاجا سحريا لذلك، وهو أن يكتب الكلمة الأولى من كل موقف يحدث له، وحين يعود إلى المنزل بمجرد قراءة تلك الكلمة يتذكر الموقف فيحكيه لها. وبمرور الوقت، تحول الأمر إلى كتاب يوميات إبداعية تحمل العديد من الأفكار والرسائل التي يمكن أن تصل بسهولة للطفل القارئ، ولا سيما أن كاتبها طفل أيضاً.
يقول زيد في مقدمته: "وهكذا كبر الدفتر إلى دفتر يوميات. وهنا شعرت أمي بأنها قصص جميلة، فقررت أن تجمعها لي في كتاب. وهذه اليوميات كتبتها على مدى سنتين".
وفي تلك السن المبكرة، توصل إلى حكمة مهمة وفارق أساسي بين الأولاد والبنات، إذ يقول: "أنا أعلم أن هناك فروقا كثيرة بين الأولاد والبنات، وألاحظ ذلك في صفي. في صفي ثمانية أولاد وثماني بنات. نحن الأولاد لنا عالمنا الخاص بنا، وكثيرو الحركة، لكن قليلو الكلام. في صفي البنات كثيرات الكلام".
فحين يتوصل طفل العاشرة إلى تلك النتيجة، فهذا إيذان بأنه سيصير مفكرا عندما يكبر، كما نلاحظ أن لديه قدوة يضعها أمامه ويعلن إعجابه بها ربما من دون أن يدري، تلك القدوة متمثلة في شخصية الخال، الذي يقضي معه ومع أبنائه العطلات والرحلات.
يوميات زيد، رسالة إلى كل طفل ليعبر عما بداخله ويكتب، ويطلق لخياله العنان ليبدع ويضع لمسته على الأحداث التي يمر بها، فيخرجها في قالب أدبي جدير بالنشر بين أبناء جيله.
ومع بساطة حكاية زيد، نرى تنظيما للأحداث، وظهورا طاغيا للأسرة؛ الأب والأم والخال وأبناء الخال، والجدة وجدة الأم، التي تعد شخصية قيادية، ويعمل الجميع على إرضائها تبجيلا لسنها ومكانتها في العائلة.
ومن الجدير بالذكر، أن الكاتب اليافع زيد رائد خمش بدأ الكتابة في الصف الثاني الابتدائي، عندما طلبت منه أمه أن يخبرها ثلاثة أمور مهمة حدثت معه في المدرسة على دفتر ملاحظات صغير.

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