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الدومي: الفن جزء حي من الواقع يمنح البشرية أجنحة من الخيال

10/28/2023 2:32:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






عمان- يتخذ الفنان التشكيلي أمين الدومي من الواقعية والانطباعية موقعا أساسيا في جل أعماله الفنية التي تجسد أحداث الحياة وكل ما يجري في الهواء الطلق ببساطة وواقعية وصدق، مستندا في أعماله إلى طبيعة المكان وأهميته لتوثيق المعالم الأساسية فيه ليكون مرجعية في المستقبل للمجتمع، مقدما لوحات فنية غاية في الروعة والإبهار البصري للمتلقي.
يختبر ويجرب الدومي قبل بدء محاولة الرسم، أنه بصدد نقل الطبيعة على مساحة اللوحة وتشكيل عناصرها ليمتلك الدراية الكاملة بالبناء الأساسي للألوان وأشكال اللوحة المراد تشكيلها، وفق ما ذكره في حديثه لـ"الغد".
يقول: "الطبيعة مصدر إلهام لأبحر عالم الفن التشكيلي"، كما يركز في إبداعاته المتقنة الجميلة على المساحات والمواد التي يلامسها كل يوم، ليعكس عمله عمق العلاقة التي تربط الفنان بمحيطه، والتي يلخصها بشكل موجز في المفهومين الفنيين الرئيسيين المادة والفضاء.
ويعتبر كل ذلك عملا متكاملا، لأنه يرى طبيعة الأماكن مدى واسعا يستمد منها فنه وطاقته ويبين ذلك عبر اللون والتشكيل، والذي يهدف منه دائما إيجاد وسيلة في الاندماج والتعامل مع طبيعة المكان بواقعية وانطباعية، لأن الفنان يتأثر بكل شيء، والطبيعة تمنح الأعمال التشكيلية قيمتها وجمالياتها.
وبحسب قوله: "أعمل ضمن قواعد طبيعة المكان وما توحيه لي من مشاهد يمكن تنفيذها وتشكيلها في عمل فني".
ويطلق الدومي العنان لحدسه الفني الذي يقوده إلى عالم الإبداع، معتمدا على البيئة التي يعيش فيها كمصدر أساسي للإلهام يستقي منها المواد الخام التي ما إن يضفي عليها لمسته المتميزة، حتى تتحول إلى لوحات فنية راقية، ويبرع في دمج العناصر في تعبيراته الفنية المختلفة ما يحدث انسجاماً بين الألوان والأشكال بغية تحقيق التوازن".
ويتميز الدومي برسم الجداريات في محافظات المملكة كافة، كما شارك في مونديال قطر مع الفيفا، مشيرا إلى أن الرسم بالنسبة له بمثابة أكسجين الحياة، ويشكل توأم روحه الإبداعية، وله طعم ومتعة خاصة، معرجاً على مشاركته في العديد من المعارض التشكيلية في الأردن وخارجها، وله العديد من المعارض الشخصية والجماعية.
ويشير الدومي وهو رئيس جمعية الفنانين التشكيليين في الزرقاء وعضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، إلى أنه يتخذ أشكالاً عديدة من المناطق التي يكتشفها بين المساحات غير الشفافة والمشتتة لإيجاد مجموعة متنوعة من الأفكار، مستمدا الإلهام من مكونات الطبيعة.
ويؤكد، أن العمل الفني لا يكون رائعا وجميلا ما لم يكن دقيقا، فإن الاكتمال الجمالي يأتي من خلال طبيعة المكان التي تظهر مهاراته، لأنه يجد المتعة بجمالها كونها مليئة بالتنوع اللوني الذي يعبر عنها بأسلوبه الخاص عن طريق الواقعية في لوحاته الفنية، لتشكل له طبيعة روح الألوان التي يغمسها في ريشته معانقا بحميمية تفاصيل المكان والزمان، لأنه بحسبه، يدرك أن الطبيعة ملاذه لاستكمال الحلم وبلوغ الفكرة وليدة اللحظة لتنضج وتصبح موضوعا متكاملا من دون نقصان.
ويلتزم الدومي طقوسا معينة لابد أن ينجزها كي ترى لوحته النور وتنعش الروح وتدفع الخيال إلى سفر بعيد في متاهات تنساب مع كل المعاني في تفاصيل الحكايا.
في غضون ذلك، ويبرهن الدومي وهو يعمل أستاذ فن بصري في معهد الزرقاء للفنون الجميلة التابعة لمديرية ثقافة الزرقاء، أن عشقه للألوان تبث إحساسه وتخيلاته التي يغازلها بلمسات الحب، فتزهو فرحا وتموجا بحميمية الروح وتضج بالمتعة، بسحر طبيعة الفكرة التي تبحر في فضاءات اللوحات الممتدة على جبين الجمال.
والتي تأخذ المتلقي في رحلة تأملات عميقة إلى عبق يفوح بالفرح المستدام عبر تجليات الطبيعة ومكوناتها، ذات الحسن والبهاء. فهو متيم بالمدرسة الواقعية والانطباعية التي سحرته في كل الأوقات ليرتسم تفاصيل دقيقة لعالم الدهشة بإبداع وبأسلوب راق يصور فيه كل ما هو جميل بمهارة واقتدار.
ويقول الدومي الذي درس الأطفال في مكتبات عمان للبحث عن المواهب كرسالة يريد تقديمها للمجتمع: "يفكر البعض بأن رسم طبيعة المكان يتسم بالبساطة مقارنة مع الموضوعات ذات الأساليب الحديثة في عملية الرسم، لأن الفن جزءا مهما وحي من الواقع الذي ينبض ويعطي البشرية أجنحة الخيال لتخترع وتتطور".
ويشير في الوقت ذاته، إلى أن الفن لم يعد بالنسبة له ممارسة بحاجة إلى طقوس، لأنه أضحى جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، لأن الفنان ينقل عبر الفن مشاعره وأحاسيسه لتسبح في دوامة سرمدية تنقل مشاعره وأفكاره للمتلقي في كل مكان وزمان، بالقدرة على التعبير عن المشاعر والأحاسيس في استخدام الحالة التشكيلية.
وهذا يجعل المتلقي يخوض في محض التساؤلات، وهذا جزء مهم أيضاً في الرسالة الفنية التشكيلية بمختلف أنواع المدارس التشكيلية.
ويختتم الدومي الذي يمتلك جاليري خاصا به في مدينة الزرقاء لتنمية المواهب حديثه بالقول: "إن الحركة التشكيلية تشهد انتعاشا ملحوظا ليس فقط من جهة عدد المعارض المقامة والمعلن عنها، وإنما من ناحية افتتاح جاليريات، وصالات عرض جديدة، وأيضا عبر ابتكار أماكن بديلة للعرض، ما يضعنا أمام سينوغرافيا متعددة بمشهديات وافرة تغذي الحياة التشكيلية الأردنية، ولاسيما بالاتكاء على تجارب فريدة، سواء أكانت من خلال معارض فردية برؤية متجددة، أو عبر معارض جماعية تجمع أجيالا تشكيلية من مرحلة التأسيس مرورا بمن حمل على عاتقه متابعة التأسيس لحالة تشكيلية لها ديمومة".





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