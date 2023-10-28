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برسومات وكلمات مؤثرة.. أطفال مادبا يساندون أقرانهم في غزة

10/28/2023 2:32:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






مادبا- كأقرانهم في المملكة، عبر أطفال محافظة مادبا بالمدارس والوقفات التضامنية، عن مشاعرهم وتعاطفهم ومساندتهم لأطفال غزة الأبرياء وسط الهجوم الوحشي الذي يشنه الاحتلال كل يوم وكل ساعة منذ إعلان الحرب على غزة.
شمل التضامن فعاليات عدة، إذ رفع الأطفال شعارات في المدارس تطالب المجتمع الدولي، بوقف الانتهاكات على القطاع وإدخال المساعدات من أدوية ومواد غذائية ووقود، مع تأكيد محاسبة الكيان الصهيوني على أفعاله غير الإنسانية.
وألقى طلبة قصائد عدة، فخرا بصمود الشعب الفلسطيني وبسالته وشجاعته في التصدي لانتهاكات الاحتلال الغاشم، رغم ما يواجهونه من أهوال، فهم ما يزالون يتمسكون بأرضهم ووطنهم.
وشهدت مدارس مادبا وذيبان في الطابور الصباحي، وقفات عدة للطلبة تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين رافعين أعلام فلسطين والكوفية الفلسطينية، منددين في الوقت نفسه، بقصف قوات الاحتلال للمستشفيات والمساجد والمدارس والمدنيين العزل وما نجم عنه من ضحايا.
وأكد الطلبة وقوفهم خلف جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني ودعمه المطلق لمواقفه الثابتة والحازمة حيال القضية الفلسطينية، ومواقفه المشرفة التي تمثل الأردنيين جميعا في دعم أهل غزة في مواجهة الظلم والاحتلال الغاشم، معبرين بلغتهم الطفولية عن اعتزازهم بدور الأردن ومواقفه تجاه الأهل في غزة.
وأقامت روضة مدارس البطريركية الروم الأرثوذكس في وسط مدينة مادبا، وقفة تضامنية مع أطفال غزة شارك فيها العشرات من الأطفال الذين عبروا عن تنديدهم بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال، داعين ومتضرعين إلى الله أن يعم السلام في غزة.
وبدأت الوقفة التي شاركت فيها الكوادر التعليمية والإدارية في روضة المدارس، بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، وتخللت الوقفة رسم لوحات معبرة تحاكي ضمائر المجتمع الدولي والإنساني بوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعبرت الطفلة عفاف محمد أبو الغنم (5) سنوات، عن تعاطفها مع يتعرض له قطاع غزة من القصف المتواصل، والذي أودى بحياة الآلاف من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
ويرى الطفل محمد طارق (9) سنوات، أهمية الأساليب التعبيرية من وقفات ومسيرات، التي تغرس القيم والأخلاق بنفوس المشاركين، وبخاصة الطفل الذي يجب أن يعلم بأهمية القضية الفلسطينية وقداسة المسجد الأقصى، وأن يكون له دور مهم في هذه القضية سواء برسم الرسومات التي تندد بما يحدث في غزة أو تسجيل فيديو نصرة لأهل فلسطين.
وادخر محمد جزءا من مصروفه وتبرع به لصالح المصابين في غزة، داعيا زملاءه للتبرع ومساندة المصابين.
"الله ينتقم من الاحتلال" بهذه الكلمات عبرت الطفلة آيل عثمان (7) سنوات، عن غضبها وحزنها لما يعيشه أطفال غزة، وقدمت "حصالة" جمعت فيها مبلغا ماليا منها ومن أفراد عائلتها، كمساهمة بتقديم دعم لأبطال غزة.

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