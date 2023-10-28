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بعد انقطاع الإنترنت.. خياران صعبان لتواصل غزة مع العالم

10/28/2023 2:32:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد انقطاع خدمة الإنترنت في قطاع غزة، أول من أمس، بات السكان أمام خيارين اثنين، للوصول إلى الإنترنت، وإن كانا غير متوفرين لكل السكان، وفق خبير تكنولوجيا معلومات.
ذكرت مصادر محلية وشركات الاتصالات في غزة، أنه حدث انقطاع كامل للألياف الضوئية المغذية للإنترنت في القطاع، مشيرة، إلى أن الاحتلال، تعمد قطع خطوط التواصل والإنترنت والتشويش عليها بالتزامن مع هجماته الجديدة، أول من أمس. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
وكتب تلفزيون فلسطين في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن قطاع غزة يشهد الآن القصف الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب.
طرق الوصول للإنترنت
حسب خبير تكنولوجيا المعلومات، محمد الحارثي، فإن سكان غزة يمكنهم التواصل مع العالم الخارجي في هذه الحالة عبر أجهزة محمول أو أجهزة ثابتة مزودة بتقنيات استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
بيد أن هذا حسب الخبير المصري، ليس سهلا؛ باعتبار أن تلك الأجهزة مكلفة جدا، ولا يمتلك مثل تلك الأجهزة في العادة إلا شركات كبرى أو أجهزة أمنية.
شروط استخدام "الثريا"
في الحالات الطبيعية، تستقبل الهواتف المحمولة الإنترنت عبر الشبكات المحلية، مِن خلال مدها بالكابلات البحرية، وفي حالة تعطلها أو تدميرها، فإن الحل يكون من خلال استخدام الإنترنت الفضائي عبر الأقمار الصناعية.
حسب الحارثي، فإن أشهر هذه الأجهزة التي تعمل مباشرة مع التقاط الإنترنت من الأقمار الصناعية هو هاتف الثريا بشرط توفر هذه الأمور:
- الاتصال بقمر صناعي قريب.
- الأقمار الصناعية تكون مزودة بخاصية توصيل الإنترنت للهاتف.
- دفع الأجر مقابل الحصول على الخدمة.
- أن يكون الهاتف مشحونا بشكل كاف من التيار الكهربائي لاستقبال الإنترنت.
خيار آخر يمتلكه بعض سكان غزة، يقول الخبير التكنولوجي: "وهم القريبون جدا من الحدود المصرية، ويمتلكون خطوط هواتف مصرية؛ حيث يستطيعون أن يتلقوا الإشارة مباشرة من الأراضي المصرية، وليس من خلال وسيط لشركة الاتصالات الفلسطينية وشبكاتها البحرية التي تم تدميرها".
مواصفات هاتف "الثريا"
يعمل مباشرة عبر الأقمار الصناعية: فهو لا يعتمد على أبراج الاتصال كما يحدث في الهواتف الأخرى.
تغطية عالمية: يغطي مساحات واسعة جدا، ويمتد نطاق تغطيته إلى أكثر من 100 دولة.
استقبال في المناطق النائية: لا تنقطع إشارة "الثريا" في المناطق البعيدة والنائية، ويمكن الاعتماد على هذا الهاتف حتى في المناطق التي تفتقر إلى تغطية الشبكات الأخرى، مثل الصحراء.
نظام تحديد المواقع العالمي: يعمل "الثريا" بنظام الجي إس إم، مما يسمح بتحديد موقع الهاتف بدقة عالية.
حماية مِن التجسس: نظرا لارتباطه المباشر بالأقمار الصناعية، يصعب التجسس على "الثريا" مقارنة بالهواتف الأخرى التي تعتمد على البنية التحتية الأرضية.
شحن الهاتف عبر الإنترنت: وذلك باستخدام بطاقات من دون الحاجة إلى الاعتماد على شركات الاتصالات.
قابلية الاتصال بالشبكات الأرضية والفضائية: يعمل "الثريا" بكفاءة ضمن نطاق تغطية الشبكات الأرضية، ويمكن أيضا استخدامه كنظام اتصالات فضائي خارج نطاق تغطية الشبكات الأرضية.
ميزة التنبيه بدرجة اختراق عالية: يمكن "للثريا"، استقبال المكالمات الواردة عبر الأقمار الصناعية من دون الحاجة إلى رفع الهوائي أو توجيهه.

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