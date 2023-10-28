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أوقفوا المذبحة في غزة!

10/28/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
المطران جمال دعيبس -النائب البطريركي للاتين في الأردن






بعد سقوط آلاف الضحايا في غزة، كم يجب ان يصل العدد قبل أن يطالب العالم بوقف إطلاق النار؟ وإذا كان العالم "المتحضر" يصرح ان "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، فهل يعني ذلك ان الفلسطينيين هم المعتدين؟ ان الواقعين تحت الاحتلال هم من اعتدوا على المحتلين؟ وقبل ان يساء فهمي، فموقفنا واضح في رفض العنف وعدم تبريره، والدفاع عن العدالة والحقوق والمساواة بين البشر.

ما يؤلم في هذه الأيام هو أولا ما يجري في غزة وآلام أهلها. ولكن ما يؤلم أيضا هو الإفلاس الأخلاقي للغرب في نظرته الى الانسان، لا على أساس المساواة في الحقوق والكرامة، كما تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، ولكن على أساس العرق او الدين. فيمنحون البعض حقوقا ولا يخجلون ان ينكروها على الاخرين. وما نسمعه من تصريحات تريد ان تظهر "التوازن" الكاذب بين البشر، يخفي نظرة متعالية نحو فئة معينة من البشر. لم يتخلص الغرب من العقلية الاستعمارية في النظر باستعلاء نحو الشرق. وما نسمعه من مبادئ "الحرية والمساواة" لا ينطبق على الجميع، ولم نجد الغرب يتحرك مدافعا عن هذه المبادئ طوال أعوام طويلة من الاحتلال لفلسطين ومن الحصار على قطاع غزة.

وهنا أقولها وبكل فخر ، ليت الرغب الذي يتغنّى بالحضارة والديمقراطية وحقوق الانسان ، أن يصغي الى صوت الحكمة والحق الذي تمثله الدبلوماسية الأردنية ، والتي يقودها بخطى واثقة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، فهو الداعي الان وليس غدا ، الى اسكات صوت الالة الجهنمية التي تقتل غزة وناسها الطيبين مسلمين ومسيحيين ، وتقتل مستشفياها وكنائسها وجوامعها وتمنع ، ليس فقط الأطفال من التوجه الى المدارس ، بل تمنعهم من حق العيش والعيش بكرامة .

من ألمنا وخيبة أملنا من حضارة القرن الحادي والعشرين نقول: "نؤمن باله واحد، خالق السماء والأرض"، خالق جميع البشر على صورته كمثاله، مانحاً إياهم جميعا كرامة رفيعة وحقوقا متساوية في الحياة والعدالة وكرامة العيش. ولا نتردّد اليوم بأن نقول : انّ أي قبول للتمييز بين البشر هو اعتداء على ما أراده الله لهم، ان يكونوا اخوة يعيشون بسلام فيما بينهم. ولا يختبئن أحد خلف الدين ليبرّر انكار حق الآخر في الحياة والكرامة، لا نميزنّ نحن بين من خلقهم الله متساوين، ولا نحرمنّ أحدا من حق منحه إياه الخالق. وإذا أراد أحد التمييز بين ضحية وضحية، بين انسان وانسان، فلا يستطيع ان يفعل ذلك باسمنا.

كفى للظلم، كفى للمذبحة المرتكبة في غزة، كفى لنفاق العالم ودعمه المباشر وغير المباشر للحرب على أهلنا في غزة. كفانا قتلاً وتهجيراً وتجويعاً. كفانا مراقبة أعداد الضحايا، فهؤلاء لهم وجوه وأسماء وعائلات. فأهل غزة وأهل فلسطين يستحقون ان يعيشوا حياة طبيعية كباقي شعوب الأرض، وأن يستمتعوا بحياتهم مع أطفالهم، لا أن يدفنوهم. فالسلام والاطمئنان والعدالة ليسا منّة من أحد، ولا يجب ان يكونا كذلك. من حقهم ان يعيشوا حياتهم.

لنصلّ من أجل غزة، ولتتحوّل صلاتنا الى قوة ونور لنا للعمل على إقرار الحق وبناء العدالة.

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