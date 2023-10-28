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الوطني لحقوق الإنسان: مسيرات الظهر لنصرة غزة التزمت بالسلمية

10/28/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان المسيرات والوقفات التضامنية التي نفذت في العاصمة عمان يوم أمس الجمعة تضامنا مع أهلنا في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، رصد المركز خلال الوقفات والمسيرات التضامنية التي نفذت ظهرًا التزاما بالوسائل السلمية والمشروعة من قبل المشاركين في ممارسة حقهم في التجمع السلمي، كما رصد تمكين الأفراد من ممارسة هذا الحق والتعبير عن آرائهم وحماية وتنظيم هذه المسيرات من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

كما رصد المركز الوقفة التضامنية التي نفذت مساء في منطقة الرابية والتي بدأت بصورة سلمية، إلا أنه وخلال هذه الوقفة قام عدد محدود من المشاركين بالاعتداء على بعض الممتلكات الخاصة والعامة، الأمر الذي استدعى تدخل الأمن العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول مركبات الدفاع المدني، ما نتج عنه حدوث احتكاكات بين المشاركين وأفراد الأمن العام وتوقيف بعض المشاركين، وهو الأمر الذي يتابعه المركز مع الجهات ذات العلاقة.

وفي هذا الإطار، دعا المركز إلى التزام الأفراد بالتعبيرعن آرائهم وممارسة حقهم في التجمع السلمي بالطرق المشروعة والسلمية، وفي الوقت ذاته التعاون مع أفراد الأمن العام الموجودين في الميدان لتنظيم المسيرات وحماية الأفراد وتأمين تعبيرهم عن آرائهم وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعدم نشر وتداول المواد قبل التحقق من مصداقيتها ودقتها.

وأكد ضرورة أن تتسم القوة المستخدمة من قبل أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة أية اعتداءات بالتناسب والضرورة، وفق ما أكدت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية الناظمة.

وشدد المركز على أن التعبير السلمي وبالوسائل المشروعة وضمن الأطر القانونية هو السبيل الأمثل لنصرة أهالي قطاع غزة في مواجهة جرائم الاحتلال ودعم جهود الدولة الأردنية الحثيثة التي يقودها جلالة الملك في السعي نحو الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة والتي نتج عنها تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يتضمن الطلب بهدنة إنسانية فورية ودائمة ووقف العدوان على قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز ومنذ بدء العدوان الآثم على أهلنا في قطاع غزة شكل فريق رصد ميداني لمتابعة مظاهر التجمع السلمي من مسيرات ووقفات احتجاجية وغيرها من الفعاليات، وذلك في إطار ولايته القانونية.

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