Saturday, 28 October 2023 11:36 GMT

الصفدي يجري مباحثات مع نظيره البحريني من أجل وقف الحرب على غزة

10/28/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مباحثات مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة إزاء الجهود العربية المستهدفة وقف الحرب على غزة، والكارثة الإنسانية التي تسبب.
وأكد الوزيران أهمية العمل العربي المشترك والتنسيق في مواجهة هذه الحرب التي تحمل خطر التوسع إلى المنطقة برمتها، وأهمية القرار الذي قدمه الأردن بصفته رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وشدد الوزيران على مركزية القضية الفلسطينة، وضرورة حلها وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، وعلى أساس حل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.
وأكد الوزيران ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لضمان إيصال المساعدات لغزة، وتوفير الحماية للمدنيين انسجاماً مع القانون الدولي والقيم الإنسانية التي تدين قتل المدنيين واستهدافهم.‏
واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور في جهود وقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وفي ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.


MENAFN28102023000072011014ID1107322627

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث