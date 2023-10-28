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أبو عبيدة: العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون

10/28/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، السبت، إن العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى وإذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا.

وأكد أبو عبيدة أن اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل.

وعن الهجوم البري على غزة قال أبو عبيدة: "نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا لا نزال في انتظاره، وسنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف".

وبين أن زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى، مضيفا أن زمن انكسار الصهيونية قد بدأ.

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