Saturday, 28 October 2023 11:36 GMT

مشعل الملحم يكتب: بعير جدي

10/28/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلدي هو المستقر الذي توقفت فيه ناقة جدي المنهكة عند فراره من الجوع والفقر من بطن الجزيرة العربية. لم نبرح هذا المستقر منذ هاجر إليها ولم نعد إلى حيث ما كان قبل هجرته، فقد رسم اليهودي بيرسي كوكس الحدود لنا وقرر أين سيكون موطننا لبقية حياتنا وحياة من سيأتي بعدنا. وبعد خطوط قلم كوكس نسب كل شخص للأرض التي كان عليها آن رسم الحدود، وغدت هذه الحدود أقفاصاً لمن في داخلها، وسيصبغ الزمن كل من فيها بهوية قفصه، سيصنّفهم العالم وفقاً لهذا القفص ويعاملهم استناداً إليه، سواء كانت هذه الأقفاص التي رسمها بيرسي أو تلك التي رسمها سايكس وبيكو أو غيرها من الأقفاص الأخرى التي رسمها الأقوى وقبل بها الأضعف، وحددت وجه البشرية وطبقاتها.
توقفت راحلة جدي في تلك الأرض التي أتيتُ منها فتحددت رتبتي في البشرية، ارتقيت السلم الطبقي وعلا شأني. مستقر راحلة جدي هو من منحني مكانتي الإجتماعية، كان بالإمكان أن يكون لبعير جدي مستقر في بلد يصدر رعاياه ليعملوا عاملي نظافة، أو بلد يهجر مواطنيه على متن زورق مطاطي إلى شواطئ أوروبا، أو بلد يزج بهم في حروب مع أقفاص مجاورة، أو كان بالإمكان أن يغير البعير اتجاهه فأكون اليوم صريعاً في حرب طاحنة، أو ضحية صراع طائفي.
لماذا نسمح للبعير بتحديد هويتنا ومكانتنا، لماذا يحاسَب الإنسانُ في وطننا العربي على بلده، ويَعِزُّ بسبب بلده ويَذِلّ بسبب بلده؟ تبًّا لبلدٍ يحدد مكانتك، وسحقًا لدولة تقلل من شأنك. مكانتي إنما أنا من أصنعها، فلماذا أحاسب على جريرةِ فعلٍ لم أقترفه؟!

MENAFN28102023000072011014ID1107322625

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث